Holyfield confirma conversas por terceira luta com Tyson

A rivalidade entre Evander Holyfield e Mike Tyson, uma das maiores da história do boxe, pode estar prestes a ganhar um novo capítulo – mesmo que os dois já não estejam mais no auge físico. Em entrevista ao jornal The Sun, Holyfield, de 58 anos, confirmou que há negociações para que ambos voltem ao ringue pela terceira vez.

“O que posso dizer é que minha equipe está conversando com o agente do Mike, então estou esperando uma decisão. Estou treinando para isso, sei que um dia esse negócio vai acontecer, e estarei pronto. Estou bem”, comentou o pugilista, que tem intenção de interromper a aposentadoria para fazer mais lutas de exibição.

Holyfield fez uma estimativa ousada sobre quanto conseguiriam arrecadar com o novo embate. “Acredito que se eu lutar contra o Mike a luta vai render US$ 200 milhões (mais de R$ 1 bilhão). Será a maior luta que existe”, projetou, antes de relembrar que todo o dinheiro seria doado para a caridade.

Tyson, de 54 anos, já fez uma luta em sua volta: enfrentou Roy Jones Jr. (51 anos) em novembro de 2020, e, apesar de ter sido mais agressivo, acabou empatando o confronto.

Tyson e Holyfield já se enfrentaram duas vezes: em novembro de 1996, Holyfield venceu por nocaute no 11º round, conquistando o título mundial dos pesos-pesados da WBA. A revanche aconteceu em junho de 1997, quando Tyson mordeu as duas orelhas do adversário e acabou sendo desqualificado.