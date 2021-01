Olimpíada de Tóquio: 8 em cada 10 japoneses querem adiar ou cancelar evento

Pesquisa realizada pela agência Kyodo News e publicada ontem mostrou que cerca de 80% dos japoneses são favoráveis ao adiamento ou cancelamento dos Jogos Olímpicos. O evento esportivo, que seria realizado em 2020, foi remarcado para julho e agosto deste ano em razão da pandemia do coronavírus.

A consulta foi feita por telefone neste fim de semana, no momento em que o Japão registra aumento de casos de covid-19, o que vem pressionando o seu sistema de saúde e fez o país endurecer as medidas para reduzir o contágio do vírus.

O país proibiu a entrada de estrangeiros até o fim de janeiro após a detecção de uma nova variante altamente infecciosa do coronavírus, encontrada em outros países também. Ontem, o Japão anunciou que uma outra cepa do coronavírus foi detectada em quatro viajantes brasileiros.

Em números

Segundo a Kyodo News, 35,3% dos japoneses pediram o cancelamento dos Jogos enquanto que 44,8% avaliaram que o evento deveria ser adiado novamente. O levantamento também revelou que 68,3% estão insatisfeitos com as medidas adotadas pelo país para combater a covid-19 e 24,9% consideram que as autoridades têm lidado de forma adequada. O Japão já registrou 288 mil casos e 4 mil mortes.