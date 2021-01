Santos fica no zero com o Boca Juniors com direito a pênalti 'ignorado'

Horas antes do primeiro jogo da semifinal da Libertadores, entre Boca Juniors e Santos, na Bombonera, Neymar mandou um vídeo de apoio aos alvinegros. “Espero que vocês sejam felizes dentro de campo. Ousadia e alegria e para cima deles”, disse o camisa 10 do PSG e da Seleção Brasileira, campeão do torneio com o Peixe em 2011.

Apesar dos votos do craque, o alvinegro ficou no 0 a 0 com os xeneizes. Com esse resultado, quem vencer o duelo de volta, quarta-feira da semana que vem, na Vila Belmiro, estará classificado para a final do dia 30, no Maracanã. Empate com gols dá a vaga ao Boca e uma nova igualdade de zero leva a decisão para os pênaltis.

Se não chega a ser ruim o placar para o Santos, poderia ter sido melhor em um confronto muito brigado no meio de campo e com algumas chances dos dois lados.Isso se o árbitro paraguaio Roberto Tobar tivesse marcado pênalti claro de Izquierdoz em Marinho, já no 2º tempo, num lance checado pelo VAR mas que não chegou sequer a ser observado no vídeo à beira do gramado.