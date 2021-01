São Paulo estreia em 2021 contra o Bragantino no Brasileirão

O São Paulo abre a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro diante do Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, com a missão de bater os donos da casa para, no mínimo, manter a enorme vantagem que tem na ponta da tabela de classificação.

Com 56 pontos conquistados até aqui, o Tricolor tem 7 de vantagem sobre Atlético-MG e Flamengo, que têm 49 cada um. O rubro-negro faz o clássico carioca com o Fluminense e o Galo pega o Santos, mas só no dia 27. Assim, o São Paulo pode se distanciar ainda mais.

Para isso, porém, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Luciano, artilheiro do time no campeonato com 12 gols, por conta de uma inflamação na perna esquerda. Pablo, que poderia ser o substituto, também está lesionado. Luan, suspenso, será outro desfalque.

A tendência é que os 11 iniciais sejam: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê (Hernanes ou Diego Costa), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Vitor Bueno.

Bragantino x São Paulo

• Estádio. Nabi Abi Chedid, às 21h30

• Transmissão. Globo e Rádio Bandeirantes