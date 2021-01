Palmeiras estreia no ano 'só' com semifinal da Libertadores

A pandemia do novo coronavírus colocou (também) o calendário do futebol brasileiro de cabeça para baixo. Das competições encavaladas por conta da paralisação de quatro meses – entre março e julho de 2020 –, algumas se arrastaram para o início do novo ano. Por isso, em um período que costumeiramente seria de reapresentação para início de temporada, o bicho já vai pegar para “coisas simples” como, por exemplo, uma semifinal de Libertadores.

Será com esse peso a estreia do Palmeiras em 2021: na Argentina, às 21h30, contra o River Plate. O time é hoje um dos mais fortes do continente, muito por conta do trabalho do técnico Marcelo Gallardo, à frente da equipe desde 2014. Com ele, foram um troféu da Sul-Americana (2014) e dois da Libertadores (2015 e 2018).

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Para o palmeirense que gosta de superstição, Gallardo era jogador do River derrotado pelo Verdão em 1999, também na fase semifinal. Naquele ano, o alviverde conquistou a única taça que tem até o momento do torneio.

Já Abel Ferreira completa hoje apenas dois meses no comando do Palmeiras. O português caiu nas graças da torcida mesmo tendo que lidar com uma série de problemas desde a sua chegada, como lesões e o surto de covid-19 que atingiu o elenco – ele mesmo foi infectado.

A superação palmeirense será colocada à prova para o time que deve iniciar com: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Rony e Luiz Adriano.

River Plate x Palmeiras

• Estádio. Avellaneda, às 21h30

• Transmissão. Conmebol TV, SBT e Rádio Bandeirantes