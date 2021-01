A 200 dias da Olimpíada de Tóquio, Brasil tem 180 vagas confirmadas

Faltando 200 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio, muitas dúvidas e incertezas ainda pairam sobre a realização desta edição da maior festa do esporte mundial. Para alguns atletas brasileiros, no entanto, há uma certeza: a vaga.

Até o momento, o Brasil tem 180 vagas confirmadas para a Olimpíada deste ano, que foi adiada de 2020 para 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus e será realizada de 23 de julho a 8 de agosto.

Donas de cinco ouros olímpicos, as seleções masculina e feminina de vôlei já estão classificadas para os Jogos do Japão. Atuais campeões, os rapazes comandados por Renan Dal Zotto caíram no “grupo da morte” na primeira fase e vão enfrentar EUA, Rússia, Argentina, França, além da Tunísia. Já as meninas do técnico José Roberto Guimarães terão uma chave menos complicada no início e terão pela frente Sérvia, uma das favoritas, além de equipes tidas como medianas, como Japão, Coreia do Sul e República Dominicana, e o fraco time do Quênia.

O Brasil chega como um dos favoritos também no surfe, que faz sua estreia em Olimpíadas este ano. O atual campeão do circuito mundial, Ítalo Ferreira, e o bicampeão Gabriel Medina são os representantes brasileiros no masculino. No feminino, Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima.

Quem também está garantida em Tóquio é a nadadora Ana Marcela Cunha, que vai disputar a maratona aquática – 10km. Flavia Saraiva e a equipe masculina também vão representar o Brasil na ginástica artística, assim como Ana Sátila e Pepê Gonçalves na canoagem slalom, além de Icaro Miguel, Milena Titoneli e Edival Marques, o Netinho, no taekwondo.