Libertadores: Palmeiras supera o River Plate por 3 a 0 pelo jogo de ida da semi

O Palmeiras tinha, na noite desta terça-feira (5), a ingrata missão de enfrentar o River Plate, em Avellaneda, na Argentina, pela partida de ida da semifinal da Libertadores. Mas fez mais do que isso: enfiou logo 3 a 0. O embate da volta acontece na terça-feira da semana que vem, no Allianz Parque.

Diante do poderoso time de Marcelo Gallardo, o técnico Abel Ferreira armou sua equipe na defesa, mas engatilhada para contra-atacar. Mas o que se via era o River chegando de tudo que é jeito no ataque, inclusive exigindo ótimas defesas de Weverton.

Rony comemora com sua tradicional pirueta seu gol, o primeiro do Verdão na Argentina / Getty Images

Tudo mudou aos 26 minutos, quando Gabriel Menino cruzou e o goleiro Armani deu uma pixotada na bola que sobrou para Rony mandar cruzado e abrir o placar. Coisa que parecia improvável naquele momento. E o segundo só não saiu porque Scarpa estava impedido, logo em seguida. Depois disso, o Verdão controlou a partida.

Na etapa final, logo aos 2 minutos, Luiz Adriano virou em cima da marcação, arrancou da intermediária e não perdoou. Atrás no placar, o River foi se irritando. E perdeu a cabeça: por botinada em Menino, Carrascal foi expulso aos 14. Os argentinos ficariam ainda mais desconcertados no minuto seguinte. Mathias Viña aproveitou cruzamento preciso de Scarpa e mandou de cabeça para transformar a preocupação em goleada.

Daí para frente o alviverde passou a rodar a bola e fazer o tempo passar, para desespero do River, que vai ter que fazer um milagre no jogo de São Paulo para avançar à final.

O outro duelo

Não menos intenso será o encontro de Boca Juniors e Santos, às 19h15, na Bombonera, também pela primeira perna da semifinal. Para o confronto diante do “bicho-papão” dos brasileiros – o Boca teve 20 mata-matas contra times daqui na competição e venceu 17 –, o técnico Cuca deve mandar a campo: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Diego Pituca; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

Boca Juniors x Santos

• Estádio. La Bombonera, às 19h15

• Transmissão. Fox Sports e Rádio Bandeirantes