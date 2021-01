Muricy Ramalho será coordenador de futebol do São Paulo

Um dia após a posse de Julio Casares, um dos primeiros nomes acertados para trabalhar na gestão do futebol do São Paulo sob a sua presidência foi oficializado: Muricy Ramalho. O ex-treinador retorna ao clube para o cargo de coordenador de futebol, condição confirmada em vídeo publicado nas redes sociais.

Muricy vai atuar no dia-a-dia entre o elenco, a comissão técnica e a diretoria do São Paulo, iniciando o seu trabalho na equipe dirigida por Fernando Diniz nesta semana, no CT da Barra Funda. A ideia é que os dois atuem em conjunto.

Além disso, o ex-treinador será responsável pela interface com outros dirigentes do clube e pela coordenação das categorias de base do São Paulo, facilitando o ingresso de jovens jogadores no elenco profissional. Para evitar possíveis especulações no futuro, o contrato do ídolo de 65 anos tem uma cláusula que o proíbe de assumir a função de treinador.

A longa ligação de Muricy com o São Paulo foi exaltada pelo clube no anúncio, realizado com a mensagem “Muricy tá em casa”, no Instagram. Ele trabalhou pelo time pela última vez como técnico entre setembro de 2013 e 2015. Na sequência, treinou o Flamengo por apenas 25 jogos e se afastou por conta de um problema de saúde. Depois, foi contratado pelo Grupo Globo para ser um dos comentaristas do SporTV e da Globo.

Muricy foi jogador do clube durante quase toda a década de 1970. Como técnico, faturou três títulos consecutivos do Campeonato Brasileiro, de 2006 a 2008. Dias antes da eleição de Casares, Muricy encerrou o trabalho como comentarista para assumir um cargo na diretoria do São Paulo, para a alegria dos tricolores.