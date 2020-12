Autópsia de Maradona aumenta as evidências de possível erro médico

O relatório da autópsia de Diego Armando Maradona apontou a presença de substâncias encontradas em medicamentos psicofármacos, usados contra ansiedade e depressão. Os exames, que começaram no dia 2, uma semana após sua morte, não registraram o uso de drogas ilegais ou álcool e concluíram que o astro argentino morreu por causa de um “edema agudo de pulmão secundário e insuficiência cardíaca crônica exacerbada”. Também foi descoberta uma “cardiomiopatia dilatada” em seu coração.

Em nota, a promotoria de San Isidro revelou os resultados das análises complementares da necropsia, ordenadas para determinar se houve negligência, imprudência, ou imperícia nos tratamentos de saúde. Segundo o relatório, Maradona sofria de cirrose, insuficiência renal, acúmulo de gordura e colesterol nas artérias, doença isquêmica do coração e hiperplasia arterial no nó sinoatrial (doença cardíaca).

O coração de Maradona pesava 503 gramas, o dobro do normal. Com isso, ficam ainda maiores as evidências de que ocorreram negligências no tratamento dos médicos.

Outro ponto que coloca o trabalho médico em dúvida, segundo a investigação, é o fato de Maradona tomar remédios psicofármacos que produzem arritmia, o que não é recomendável para um paciente que tinha problemas cardíaco.

O responsável pelo tratamento foi o neurocirurgião Leopoldo Luque, médico particular de Maradona desde 2016. Foi ele quem fez uma drenagem no cérebro do lendário jogador em novembro. Acusado formalmente pelo Ministério Público, Luque, que se eximiu de culpa, teve celulares e computadores apreendidos para a investigação.