Ramírez se defende: ‘Não sei o que ele ouviu’

O colombiano Indio Ramírez, do Bahia, gravou um vídeo para a TV do clube negando a acusação de racismo feita por Gerson, do Flamengo, na partida do último domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador afirma que apenas pediu para o atleta “jogar rápido”.

Durante o depoimento divulgado pelo próprio time baiano, Ramírez afirma que “em nenhum momento foi racista com Gerson, nem com qualquer outra pessoa”. “Acontece que quando fizemos o segundo gol botamos a bola no meio do campo para sair rapidamente e disse ao Bruno Henrique: ‘jogue rápido, por favor’, ‘vamos irmão, jogar sério’. Aí ele joga a bola para trás e o Gerson, não sei o que me fala, eu não compreendo muito o português. Não compreendi o que me disse e falei ‘joga rápido, irmão’”, explicou.

Na sequência, o atleta do Bahia afirma que pode ter sido mal compreendido Gerson. “Não sei o que ele entendeu, o que ele ouviu. Ele jogou a bola e passou a me perseguir sem eu entender o que estava acontecendo. Dei a volta por trás porque não queria entrar em briga com ninguém e depois ele sai falando que eu falei ‘cale a boca, negro’ falando português quando eu realmente não falo português.”

Ramírez também ressalta que está há pouco tempo Brasil e não concorda com as acusações. “Isso não é bem visto em nenhuma parte do mundo e sabemos que todos somos iguais e em nenhum momento falei isso e menos ainda usei essa palavra”, afirmou.

O inquérito sobre o caso foi aberto na segunda-feira. Os dois atletas, além do técnico Mano Menezes e árbitro da partida, Flávio Rodrigues de Souza, foram intimados a dar depoimento presencial sobre o episódio.

Gerson foi primeiro a ser ouvido, ontem, na Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância), do Rio de Janeiro. O atleta se apresentou por volta das 10h, mas não falou com a imprensa. Em campo, apenas o atacante Bruno Henrique afirma ter ouvido, mas nenhum outro atleta, nem a equipe de arbitragem puderam notar o fato.

Comunicado

Apesar de não se pronunciar durante a presença na delegacia, onde esteve acompanhado de Rodrigo Dunshee, vice-presidente Geral e Jurídico do Flamengo, e Rômulo Holanda, advogado seu advogado, Gerson usou as redes sociais do Flamengo depois para falar sobre o caso.

“Estou aqui na delegacia, vim falar sobre o ocorrido. Quero deixar bem claro que não vim aqui só para falar por mim, mas também para falar por minha filha, que é negra, meus sobrinhos, que são negros, meu pai, minha mãe, amigos também, e a todos os negros que têm no mundo. Sobre o fato que aconteceu hoje [ontem], graças a Deus, tenho um status de jogador de futebol, onde tenho voz ativa para poder falar e dar força para outras pessoas que sofrem de racismo ou outro tipo de preconceito.”