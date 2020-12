Rafaela Silva está fora da Olimpíada de Tóquio

A CAS (Corte Arbitral do Esporte) anunciou que manteve a punição aplicada à judoca Rafaela Silva, campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016. Com a decisão, a brasileira terá que cumprir punição de dois anos de suspensão e, desta maneira, está fora da Olimpíada de Tóquio, adiada para 2021.

Uma das principais atletas brasileiras, Rafaela testou positivo em exame antidoping realizado durante os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019. Ela acabou punida pela Federação Internacional de Judô com gancho de dois anos, em julgamento realizado em janeiro deste ano. Recorreu à CAS, que julgou o caso em setembro, mas divulgou o resultado agora.

Além de ver dizimada suas chances de ir à Tóquio, a judoca também perdeu as medalhas conquistadas no Mundial de 2019 – bronze no individual e por equipes – e a medalha de ouro que faturou no Pan de Lima, na categoria até 57kg.

O doping detectou a presença de um metabólito de fenoterol, remédio usado para tratar problemas respiratórios, como asma e pneumonia – com efeito broncodilatador, pode trazer benefícios na performance. A defesa de Rafaela tentou provar, sem sucesso, que a atleta ingeriu o medicamento de forma não intencional. Em nota, a Confederação Brasileira de Judô lamentou a punição. METRO