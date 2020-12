Copa do Brasil: quem quer ser um milionário?

Sabe como é. Dinheiro pode não trazer felicidade, mas que ajuda a deixar as contas em dia, ô se ajuda. Quando esses boletos passam das casas dos seis dígitos, então, as “verdinhas” são ainda mais importantes.

É o caso dos clubes de futebol, que com a pandemia do novo coronavírus ainda tiveram seus rendimentos reduzidos com fuga de patrocinadores e, depois, ausência de bilheteria dos estádios. Por essas e outras, a Copa do Brasil virou sinônimo de alívio imediato no caixa.

“Que outras?”, alguém curioso pode estar perguntando. A CBF tem valorizado o torneio nacional a cada ano e, nesta edição, o cofrinho foi bastante engordado. É, inclusive, a competição que mais distribui dinheiro aos clubes brasileiros.

Certo, e “de quanto estamos falando?”, questionaria um outro. América-MG, Grêmio, Palmeiras e São Paulo, os quatro semifinalistas que entram em campo hoje, por terem atingido a penúltima fase da Copa do Brasil, já receberam o depósito de R$ 7 milhões. Pela classificação às quartas de final, R$ 3,3 milhões, e, às oitavas, R$ 2,6 milhões.

Foi justamente nessa fase que entraram os tricolores paulista e gaúcho, além do Palmeiras, porque vieram da Libertadores. Já o Coelho está na ativa desde a 1ª fase, o que significa dizer que outros R$ 5,9 milhões já apareceram na conta dos mineiros.

Às 21h30, os quatro começam a briga por uma vaga na final: o confronto entre Palmeiras e América-MG começa no Allianz Parque, enquanto Grêmio e São Paulo medem forças no Sul. A luta será intensa, já que vale muito mais do que uma (importantíssima) taça na prateleira. Na final, o cheque é pesado: o campeão embolsará R$ 54 milhões e, o vice, R$ 22 milhões.

Grêmio x São Paulo

Sobram taças da Copa do Brasil ao Grêmio: são 5, uma a menos que o recordista Cruzeiro. Para o duelo das 21h30, no Sul, o Imortal novamente vai em busca de um resgate na temporada, já que caiu para o Santos na Libertadores. Desbancar o atual líder do Brasileirão para avançar à final é o trunfo que Renato Gaúcho precisa para voltar a fazer as pazes com a torcida.

Muito questionado e em um “relacionamento sério” com a demissão em outros tempos, o técnico do São Paulo, Fernando Diniz, começa a ver o seu trabalho dando frutos em campo. Líder do Brasileirão, ele tem a chance de levar o Tricolor a um título até hoje inédito para o clube. Luciano está de volta após lesão muscular, o que deve mandar para o banco Tchê Tchê, que jogou muito contra o Galo.

Palmeiras x América-MG

Ser técnico do Palmeiras não é para os fracos. Com um início ótimo, Abel Ferreira já ouviu algumas cornetadas por conta da derrota para o Inter no Brasileiro. Mas o português, ainda em começo de trabalho, transformou completamente a sua forma de jogar e é o favorito diante do América-MG, no Allianz Parque, para seguir rumo ao tetra.

O América-MG tem como mascote um coelho, mas bem que poderia trocar pela zebra nesta campanha da Copa do Brasil. O surpreendente time comandado por Lisca Doido deve continuar apostando no jogo de contra-ataque, que já deixou pelo caminho adversários tradicionais como Corinthians (oitavas) e Inter (quartas).

Será que haverá mais uma zebra, ou melhor, outra zebra na cartola?