Lewandowski supera Messi e CR7 e é eleito o melhor jogador do mundo

Em um mundo que tem Cristiano Ronaldo e Messi na disputa, é preciso fazer algo realmente muito impressionante para conquistar um prêmio individual no futebol. Bom, ele fez. Na quinta (17), em evento realizado em Zurique, na Suíça, Robert Lewandowski foi eleito pela Fifa o melhor jogador do planeta na temporada 2019/2020.

Para conquistar o prêmio The Best, o polonês de 32 anos superou justamente o argentino e o português, os outros dois finalistas. Mas não foi exatamente uma surpresa por tudo que o centroavante do Bayern de Munique apresentou em campo. O time alemão ganhou tudo que podia: Liga dos Campeões, Campeonato Alemão e Copa da Alemanha. Lewandowski foi o protagonista disso. O “melhor do melhor” ainda mostrou o faro de artilheiro com incríveis 59 gols – entre o Bayern e a seleção do seu país.

Entre as mulheres, Lucy Bronze, do Manchester City, ficou com a honraria de melhor do mundo. A lateral-direita inglesa superou a atacante dinamarquesa Pernille Harder, hoje no Chelsea, e a zagueira francesa Wendie Renard, do Lyon.

Já o prêmio Puskás, para o gol mais bonito do ano, ficou com o sul-coreano Son, do Tottenham. De Arrascaeta, do Flamengo, e Cavani, atual Manchester United, também estavam na briga. Marivaldo, torcedor do Sport que caminha 60km para assistir aos jogos do clube, venceu o Fan Award.

‘Crème de la crème’

Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk e Sergio Ramos e Davis; Kimmich, De Bruyne e Thiago Alcântara; Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski formaram a seleção da temporada