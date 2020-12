Fórmula 1 terá 23 corridas na temporada de 2021

Agora é oficial: a Fórmula 1 terá mesmo em 2021 o recorde de corridas em um ano. O Conselho Mundial da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) aprovou o calendário da com 23 etapas que a categoria havia proposto semanas atrás. A abertura do campeonato será no dia 21 de março, na Austrália, e o encerramento está marcado para 5 de dezembro, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

A oficialização do cronograma original veio um dia depois de a Fórmula 1 confirmar a renovação de contrato para a realização da corrida no Brasil até 2025 no autódromo de Interlagos, em São Paulo. O agora rebatizado GP de São Paulo está marcado para 14 de novembro – antepenúltima corrida do ano.

