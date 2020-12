Palmeiras joga em casa para avançar à semifinal da Libertadores

O sonho do bicampeonato da Copa Libertadores da América do Palmeiras passa pelo Allianz Parque nesta terça-feira (15), às 21h30. Diante do Libertad, o Verdão luta para avançar à semifinal da competição sul-americana. O empate em 1 a 1 no jogo disputado no Paraguai, apesar da má atuação, dá ao alviverde a vantagem do 0 a 0 para avançar.

Do primeiro jogo, quando o Verdão sofreu, mas conseguiu trazer para São Paulo o empate, o time que inicia o confronto deve ser o mesmo: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Rony.

Lucas Lima é baixa por ter sido expulso na primeira partida. Luiz Adriano e Patrick de Paula iniciaram a transição física e ainda não devem ter condições de jogo. Felipe Melo e Wesley seguem em recuperação de cirurgia.

Mas haverá uma importante novidade, que estará no banco de reservas. Depois de cumprir isolamento social para ser recuperar da covid-19, o técnico Abel Ferreira estará junto da equipe.

Além da volta do português, o Palmeiras também tem a seu favor o bom desempenho como mandante no Allianz. Com a comissão técnica de Abel no comando, o Verdão nem sequer levou um gol nos seis jogos disputados. Assim, se a marca se repetir, a classificação estará assegurada.

“Uma das coisas que focamos muito depois do primeiro jogo do Libertad é que temos que impor e consolidar nosso jogo. Não fizemos na última terça, no Paraguai, e temos que conseguir nesta terça [hoje]. Mostramos aos jogadores que independentemente da condição do adversário temos que impor nosso jogo”, disse João Martins, auxiliar número 1 na comissão técnica.

Palmeiras x Libertad

• Quando: Terça (15), às 21h30

• Estádio. Allianz Parque

• Transmissão. Conmebol TV, SBT e Rádio Bandeirantes