Palmeiras inicia caminhada das quartas de final fora de casa nesta terça contra o Libertad

Depois do empate por 2 a 2 com o Santos, no último sábado, pelo Brasileirão, o Palmeiras já volta a campo nesta terça-feira (8), às 21h30, para o primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América diante do Libertad.

Para o confronto, o Verdão já poderá contar com alguns retornos que estiveram fora do clássico por suspensão ou em recuperação de covid-19. Assim, o torcedor poderá ver em ação algo perto do que seria o time ideal do técnico Abel Ferreira. Em tratamento de coronavírus, porém, o português não estará com a equipe no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Um provável Palmeiras para o embate tem: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Rony e Gustavo Scarpa.

O paraguaio Gómez conhece bem o adversário, embora seja a primeira vez que o zagueiro de 27 anos enfrentará o clube que o revelou para o futebol.

“Tenho muitos amigos e pessoas que trabalham lá. Comecei no Libertad. Agradeço muito pelo que fizeram por minha carreira, me ajudaram muito. Vai ser um jogo especial, mas estou muito focado. O Libertad está aí por algo. Os times se classificaram porque têm qualidade”, disse o defensor.