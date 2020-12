Fórmula 1: Pietro Fittipaldi assume provisoriamente cockpit de Grosjean

O Brasil voltará a ter um piloto no grid de largada da Fórmula 1, ainda que por apenas uma corrida, podendo se estender por mais uma e mesmo com o campeonato definido em favor de Lewis Hamilton. A Haas confirmou ontem que Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão Emerson, vai substituir o francês Romain Grosjean no GP de Sakhir, disputado no mesmo circuito do Bahrein que recebeu a prova do último domingo.

Será a estreia do piloto de 24 anos na principal categoria do automobilismo mundial. Pietro atua como piloto reserva do time americano há duas temporadas. Ao alinhar no grid, no próximo domingo, ele se tornará o 31º brasileiro a disputar um GP de F-1 na história, repetindo os feitos do avô e dos tios Wilson e Christian Fittipaldi. Até então, Pietro só havia participado de treinos livres com a Haas.

As condições para a estreia, porém, não são das mais agradáveis. O brasileiro foi convocado porque um dos dois titulares do time, Romain Grosjean, sofreu grave acidente domingo passado no GP do Bahrein. Após ser tocado pelo russo Daniil Kvyat, o francês acertou com força o muro de proteção e seu carro se partiu em dois, em meio a uma forte explosão. Surpreendentemente, Grosjean saiu consciente e andando do local do acidente, com o carro em chamas. Ele sofreu queimaduras nas duas mãos. O francês, inclusive, colocou esse “milagre” na conta do Halo, dispositivo de proteção de cabeça.

“Eu não era fã do Halo, mas sem ele eu não conseguiria estar aqui falando com vocês hoje”, disse o piloto em vídeo gravado do hospital.

A oportunidade, entretanto, vem em boa hora para o neto de Emerson Fittipaldi, porque tanto Grosjean quanto o dinamarquês Kevin Magnussen, o outro titular da Haas, não vão permanecer na equipe em 2021.

Grande susto

Grosjean gravou um vídeo do hospital para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde. “Obrigado a todos pelas mensagens”, disse o francês que deve receber alta hoje

FIA abre investigação sobre acidente de Romain Grosjean

O acidente de Romain Grosjean está sob investigação da FIA . A entidade quer saber o que originou a forte batida e a consequente explosão do carro do francês, além de buscar maneiras de aumentar a segurança dos pilotos.

“Nossas equipes técnicas já começaram a tirar muitas fotos e entender o carro quando ele foi devolvido à Haas. Coletamos todos os dados, incluindo câmeras com qualquer ângulo possível”, afirmou Michael Masi, diretor de prova da F-1.