O emocionado adeus da Argentina a Maradona

Perfeito dentro de campo, ‘dono’ do título mundial da Argentina em 1986. Fora dele, contraditório, firme, revolucionário, polêmico, irreverente, doente. Maradona, morto na quarta aos 60 anos, sempre despertou paixões: dos que o amavam aos que amavam odiá-lo. Ontem, na despedida ao Pibe, os argentinos mostraram que o sentimento pelo ídolo anti-herói é maior do que se imaginava

1

Adeus ao ‘Dios’

A Casa Rosada, sede do governo argentino, foi o palco da despedida de Maradona, que teve o caixão fechado. Durante o velório, cada pessoa podia ficar apenas alguns segundos em frente ao corpo do ídolo. Neste momento, muitos cantavam, faziam gestos, choravam, ou deixavam itens e camisas.

Getty Images

2

Todas as cores

Os torcedores do Boca Juniors o endeusavam. Os do River Plate, do Estudiantes, do Independiente, do Racing… A Argentina ama Maradona. Ontem, torcedores de todas as camisas dividiram a mesma dor.

Getty Images

3

Legião de devotos

A Argentina passou a noite em claro, esperando a chegada do corpo de Maradona para o início do funeral, o que aconteceu por volta das 6h. Filas quilométricas, de mais de 30 quarteirões, se amontoaram na região que compreende o Obelisco até as proximidades da Praça de Maio.

Getty Images

4

Gente demais

Teve bastante tumulto quando a família pediu o encerramento do velório público, às 16h. A polícia precisou dispersar as inúmeras pessoas que formavam uma extensa fila desde cedo. O caixão de Maradona teve que ser retirado do local quando os fãs forçavam a entrada.

5

Pelo povo

Por volta das 18h, o carro com o corpo do craque seguiu em cortejo em direção ao Cemitério Bella Vista, a cerca de 47 km da Casa Rosada, onde também estão enterrados os pais de Maradona. Em cada metro o veículo, cercado por motociclistas da guarda, era saudado por torcedores sob muitos cantos e aplausos.

Getty Images

6

Segunda casa

Enquanto o Diez era velado em Buenos Aires, o Napoli entrava em campo pela Liga Europa contra o Rijeka. Ao mesmo tempo, muitos torcedores foram ao estádio San Paolo – que deve mudar de nome para Diego Armando Maradona –, prestar suas homenagens. Ele é o maior ídolo do clube italiano, que é também onde ele mais brilhou.