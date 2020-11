Pelé, sobre Maradona: ‘O mundo perdeu uma lenda’

Quando Maradona começava sua carreira profissional, em 1976, Pelé estava perto de se despedir dos gramados. A grandiosidade dos dois jogadores, porém, deu início à histórica rivalidade entre brasileiros e argentinos, sempre iniciada pela pergunta: “quem é melhor: Pelé ou Maradona?”

A dupla, inclusive, não perdia oportunidades de se provocar. O Rei do Futebol dizia que Maradona era “mau exemplo”, ao citar seus vícios e atos de rebeldia. Já o argentino acusava Pelé de “falar bobagens” e “gostar mais de dinheiro do que de dormir”, sobre a relação com a Fifa.

A reconciliação ocorreu em 2016, quando ambos estrelaram uma “festa pela paz”, promovida por uma marca de relógios. Desde então, a troca de elogios predominou.

Em sua primeira manifestação após a morte de Maradona, Pelé lamentou: “Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu.”

VEJA MAIS HOMENAGENS DE FAMOSOS

“Um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Ele nos deixa, mas não vai, porque Diego é eterno.”

Lionel Messi, atacante do Barcelona

“Despeço-me de um amigo e o mundo despede-se de um gênio eterno. Um mágico inigualável.”

Cristiano Ronaldo, atacante da Juventus

“Sempre estará em nossas memórias, você deixou o seu legado. O futebol te agradece. Descanse em paz lenda.”

Neymar Jr., atacante do PSG

“Conquistou o mundo com a bola nos pés, mas também por sua alegria e personalidade única.”

Romário, senador e ex-jogador

“Perdemos um dos deuses da bola. Gratidão pela honra de ter conhecido você, meu rei, hermano.”

Marta, atacante do Orlando Pride

“Agradecimento eterno. Diego eterno.”

Boca Juniors, clube argentino onde brilhou Maradona

“Para sempre, Diego”

River Plate, maior rival do Boca

“Não há opinião que sirva diante disso, não tenho cabeça. Estou destruído.”

César Luis Menotti, técnico argentino

“Você nos levou ao ponto mais alto do mundo. Nos fez imensamente felizes. Obrigado por ter existido, Diego.”

Alberto Fernández, presidente da Argentina

“Amigo, irmão. Diego foi e será sempre especial. Estaremos sempre juntos.”

Antônio Careca, parceiro de Maradona no clube italiano Napoli