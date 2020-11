Jogadores, clubes e fãs lamentam morte de Maradona

Um do maiores craques do futebol argentino, Diego Maradona morreu nesta quarta-feira em Buenos Aires, após uma parada cardiorrespiratória.

Maradona estava em sua casa e se recuperava de uma cirurgia que havia feito no cérebro para retirada de um coágulo.

Jogadores, clubes e fãs em todo o mundo lamentaram a morte do jogador. "Jamais teremos outro igual", disse o jogador brasileiro Bebeto.

"Dos jogadores que vi em campo, ele foi o melhor", disse Romário.

Veja manifestação dos amigos e fãs:

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

Tristeza enorme em perder um amigo!! Nunca nos tratamos como rivais, sempre existiu um carinho e respeito mútuo. Guardarei sua camisa com um cuidado ainda mais especial. Como sempre te dizia quando nos encontrávamos: te amo diego! Jamais teremos outro igual a #maradona!🔟⚽️😢 pic.twitter.com/2Na2I9xtif — Bebeto (@bebeto7) November 25, 2020

Pára tudo. Morreu Maradona. — Dan Stulbach (@danstulbach) November 25, 2020

Maradona um gênio, um ícone, um doido que sempre amei acompanhar! Um abraço forte hermanos…que saco esse 2020. — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) November 25, 2020

Meu amigo se foi. Maradona, a lenda! O argentino que conquistou o mundo com a bola nos pés, mas também por sua alegria e personalidade única. Já disse algumas vezes, dos jogadores que vi em campo, ele foi o melhor. pic.twitter.com/Z9LOM7ZAVj — Romário (@RomarioOnze) November 25, 2020

Sei lá, tô bem triste com a morte do Maradona… É esquisito… Pra quem é aficcionado por futebol, é uma sensação mto estranha… Eu cresci vendo vídeos do Maradona, estudando sua carreira, vendo seus lances. As coisas q ele fez em 86 e 90… Pqp… Que perda. — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) November 25, 2020

One of the very best to grace our game. RIP Diego Maradona. pic.twitter.com/aucbDkZbML — Everton (@Everton) November 25, 2020

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona. Siempre estarás en nuestros corazones 💙 pic.twitter.com/xh6DdfCFed — AFA (@afa) November 25, 2020

O futebol te agradece.

Descanse em paz, Maradona. 🙏🏼⚽️ #luto pic.twitter.com/U2W7Cjpbf1 — Íbis Sport Club (@ibismania) November 25, 2020

Rest in peace, Diego Armando Maradona. You are eternal. pic.twitter.com/qHN7Qc4oxa — Johan Cruyff (@JohanCruyff) November 25, 2020

É com imensa tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Diego Armando Maradona, um dos grandes jogadores da história do futebol. Hoje, a comunidade do futebol mundial está de luto. Nossos sentimentos aos fãs, amigos, familiares e ao povo argentino. pic.twitter.com/X7XAVgFIfM — Vasco da Gama (@VascodaGama) November 25, 2020

Gênio e gente, duas características que nem sempre andam juntas. Triste por Maradona. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) November 25, 2020

Descanse em paz, Lenda. 🙏 Diego Armando Maradona. 🖤 pic.twitter.com/YUgmcfD3tK — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) November 25, 2020

Morre Maradona, o quinto maior jogador da história da bola! https://t.co/ASBqcWDzqu — Milton Neves (@Miltonneves) November 25, 2020

Descanse em paz, cracaço Diego “Hermano” Maradona. Além dos golaços e das jogadas inesquecíveis, vai levar pro outro lado uma biografia lotada de episódios dramáticos e divertidos. Me lembro de ter visitado em Nápoles o templo da Igreja Maradoniana. La Mano de Dios. Y los pies. pic.twitter.com/GQphzIxchb — Helio de La Peña (@lapena) November 25, 2020