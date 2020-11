Libertadores volta após pausa de mais de um mês para abertura das oitavas entre LDU e Santos

Foram 33 dias desde o fim da fase de grupos, mas a Copa Libertadores da América volta a ganhar os holofotes do mundo da bola para o início das disputas das oitavas de final. E o Santos é quem abre os trabalhos, nesta terça-feira (24), às 19h15, no estádio Casa Blanca, para enfrentar a LDU no jogo de ida – a volta, na Vila Belmiro, será na terça que vem.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Para o confronto, o Peixe tem algumas baixas por conta da covid-19, incluindo os titulares João Paulo e Madson. Além deles, Luan Peres e Ângelo também estão infectados, e Jobson cumpre suspensão. O próprio técnico Cuca, ainda sob cuidados médicos após se recuperar do coronavírus, também não viajou com o grupo. O time será dirigido novamente pelo auxiliar Marcelo Fernandes, que deve mandar a campo: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Alison e Jean Mota; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

Outro adversário alvinegro será a altitude de Quito. Para se adaptar, o Santos subiu aos 2.850 da capital equatoriana no domingo. “A diferença é brutal para o nível do mar. Por isso é preciso se adaptar tanto ao ambiente como ao tempo de bola, que muda. As dificuldades aumentam”, o preparador de goleiros Arzul à Santos TV.

Luiz Adriano teve constatada uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda e é desfalque no Palmeiras para o jogo de amanhã, contra o Delfín