Djoko vai terminar ano na liderança da ATP

Com o encerramento dos principais torneios da ATP em 2020, o sérvio Novak Djokovic vai virar o ano como líder absoluto do ranking mundial. Mesmo caindo nas semifinais do ATP Finals, torneio em Londres que reuniu os melhores da temporada, o tenista apareceu ontem na atualização da lista com uma confortável vantagem de mais de 2 mil pontos em relação ao espanhol Rafael Nadal, o segundo colocado.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O número 1 do mundo fecha 2020 com 12.030 pontos, exatos 2.180 a mais que Nadal, mas em contrapartida não conseguirá somar praticamente mais nada até março de 2021, caso o calendário da próxima temporada seja mantido pela ATP e o Aberto da Austrália não mude de data por causa de medidas restritivas do governo de Vitória, onde fica a cidade de Melbourne, contra o aumento de casos do novo coronavírus.

Os finalistas do ATP Finals aparecem na sequência do ranking. Campeão em Londres de forma inédita e invicta, o russo Daniil Medvedev permanece na quarta colocação, agora com 8.470 pontos, mas se aproximou do austríaco Dominic Thiem, a quem derrotou na decisão do último domingo, que está com 9.125.

Fechando o Top 5 está o suíço Roger Federer, que pela 16ª temporada termina ocupando um lugar entre os cinco melhores do mundo – um recorde no circuito profissional masculino. Também será a 18ª vez que o tenista da Basileia encerrará um ano no Top 10, ampliando mais um recorde que já é seu.