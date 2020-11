Tênis: Bruno Soares voltará a jogar com Jamie Murray

O brasileiro Bruno Soares terá um novo parceiro de duplas na temporada de 2021. Pego de surpresa com a decisão do croata Mate Pavic de encerrar a atual parceria ao final deste ano, o tenista mineiro voltará a jogar com o britânico Jamie Murray, irmão mais velho do ex-número 1 do mundo Andy Murray, que foi seu companheiro entre as temporadas de 2016 e 2019.

“O Jamie ficou sabendo que a minha parceria com o Pavic havia terminado e pouco tempo depois recebi uma mensagem dele, avisando o interesse em retomar a nossa dupla”, disse Bruno Soares. Ao lado de Murray, o brasileiro conquistou dois títulos de Grand Slam, sendo o Aberto da Austrália e o US Open, ambos em 2016. Os dois terminaram aquela temporada no topo do ranking da ATP.