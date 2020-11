F-1: Hamilton pode ser hepta já neste domingo

A cereja do bolo na temporada de Lewis Hamilton pode ser colocada já neste domingo. Depois de superar Michael Schumacher e se tornar o maior vencedor da história da Fórmula 1, o inglês está prestes a igualar o recorde de sete títulos do alemão. E isso pode acontecer já no GP da Turquia, que começa às 7h10 (horário de Brasília).

A matemática do título é simples. Com 282 pontos acumulados na disputa de Mundial de Pilotos, o britânico da Mercedes garante o caneco se for o vencedor da prova de Istambul. Se for segundo colocado com vitória de Valtteri Bottas, basta que Hamilton impeça o companheiro de equipe de anotar a volta mais rápida e receber o ponto extra por isso.

Se o finlandês, que tem 197 pontos, chegar da 7ª posição para baixo, Hamilton será campeão independente do seu resultado. Além da Turquia, o calendário desta temporada tem só mais três provas. Isso significa dizer que o inglês precisa deixar a Turquia com pelo menos 78 pontos de vantagem para o vice-líder Bottas para garantir o título neste fim de semana.

Encaminhado

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou ontem acordo com a Fórmula 1 para a realização da corrida em Interlagos pelos próximos cinco anos. Segundo o tucano, o nome do evento passará a se chamar GP de São Paulo e não mais GP do Brasil. Covas, porém, informou que o contrato ainda precisa ser assinado.