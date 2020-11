GP do Brasil vai continuar em interlagos até 2025

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou que o contrato com a Fórmula 1 para que o autódromo de Interlagos receba o GP do Brasil foi renovado até 2025.

O atual contrato terminaria no final deste ano sem a realização de nenhuma corrida, já que o GP do Brasil foi cancelado, devido à pandemia de coronavírus, pela primeira vez em 50 anos.

"O autódromo de Interlagos foi confirmado como sede do GP do Brasil de Fórmula 1 pelos próximos cinco anos. O contrato será assinado pelo prefeito Bruno Covas e o Liberty Media (grupo dono da Fórmula 1", disse o governador.

A transferência do GP do Brasil para o Rio de Janeiro chegou a ser cogitada e teve até o apoio do presidente Jair Bolsonaro anunciando que o acordo estava quase fechado.

A Fórmula 1 já havia divulgado em seu canal no Twitter o calendário das corridas para 2021 onde Interlagos aparecia como sede do GP do Brasil

Veja o anúncio da F1: