Covid-19: Santos vive semana livre e de apreensão com surto

Em uma das poucas semanas livres para treinamentos do apertado calendário do futebol, o Santos teme um agravamento no surto do novo coronavírus no elenco.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Primeiro, foi o técnico Cuca. Depois, o gerente de futebol Jorge Andrade e o médico Guilherme Faggioni. Em seguida, o goleiro João Paulo, o zagueiro Lucas Veríssimo e o lateral-direito Madson, além do preparador de goleiros Arzul, apresentaram sintomas e testaram positivo.

Como todos esses tiveram contato com outros atletas, membros da comissão técnica e funcionários do clube, o Peixe definiu que vai realizar mais uma bateria de testes e torce para que mais ninguém esteja infectado.

No time feminino, a situação é pior. No último domingo, o Santos anunciou que 14 jogadoras e três membros da comissão testaram positivo.