Copa do Brasil: Novo técnico do Flamengo, Rogério Ceni estreia nesta quarta contra o São Paulo

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil não foi exatamente generoso com o São Paulo, que “ganhou” o Flamengo, um dos principais times no país. Até aí, “tudo bem”, já que no último jogo entre ambos o Tricolor venceu por 4 a 1. A goleada contribuiu para que o rubro-negro dispensasse o espanhol Domènec Torrent.

Poderia ser uma boa coisa pegar o rival em crise hoje, às 21h30, no Maracanã, no primeiro jogo das quartas de final. Poderia. Mas o Flamengo resolveu apostar na competência de um velho conhecido dos são-paulinos: Rogério Ceni.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Um dos maiores ídolos da história do clube, o Mito vinha revolucionando o Fortaleza com títulos importantes e consolidando o time cearense no cenário brasileiro. Muitos tricolores até nutriram um carinho pelo Leão por conta da presença de Ceni. Agora, em um rival, a coisa já se desenha diferente entre os torcedores.

Foram 1.237 jogos pelo São Paulo com direito a 131 gols ao longo de 25 anos no clube, onde tentou iniciar sua carreira de treinador após a aposentadoria, no fim de 2015. Sem sucesso.

Apresentado ontem na Gávea, Ceni estará no banco de reservas esta noite. E com mais algumas brincadeirinhas do destino. Na fase anterior, as oitavas de final, ele foi eliminado ainda a bordo do Fortaleza… pelo “seu” São Paulo, visto que é torcedor do clube. Terá sua revanche e pode eliminar o time do coração. Ou ainda, ser eliminado duas vezes pelo Tricolor na mesma competição.

Mas o embate com ídolos não será um privilégio do São Paulo. Em jogo marcado para às 16h30 no Allianz Parque, o Palmeiras, todo desfalcado, faz o primeiro jogo diante do Ceará. E quem é o goleiro cearense? Fernando Prass, nome importante na retomada palmeirense dos últimos anos.

Já não bastasse a dificuldade que seria em uma situação normal, Abel Ferreira não poderá contar com os selecionáveis Weverton, Gabriel Menino, Gustavo Gómez e Matías Viña, além dos lesionados Felipe Melo e Wesley. Luiz Adriano segue como dúvida.