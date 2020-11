Seleção apresenta nova camisa em homenagem ao tri de 1970

A Seleção Brasileira entra em campo na próxima sexta-feira e a equipe não terá apenas novidades no seu elenco. Em parceria com a Nike, a CBF anunciou neste domingo o novo uniforme oficial da equipe, que faz homenagem ao tri mundial, conquistado em 1970, no México.

Como garoto-propaganda do novo fardamento, a entidade escolheu ninguém menos que Zagallo, que não só esteva presente na terceira conquista mundial da seleção, mas também esteve nos dois anteriores, em 1958 e 1962, respectivamente. Além do lendário nome do futebol brasileiro de 89 anos, jovens jogadores como Rodrygo, Richarlison e Vinícius Júnior também estampam a campanha.

O design do novo uniforme da seleção desperta a memória dos torcedores mais saudosistas e que acompanharam a conquista. O tom de amarelo, a gola “careca”, os números e a faixa verde nos braços fazem jus às características do uniforme usado pelo time do técnico Mário Jorge Lobo Zagallo, que marcou seu nome na história do esporte.

Os calções azuis e os meiões brancos completam o figurino clássico da Seleção Brasileira. Nos vestiários, além do novo guarda-roupas que celebra os 50 anos da histórica conquista, o técnico Tite também deve ter caras novas, como o caso de Bruno Guimarães, que foi chamado para o lugar de Casemiro, diagnosticado com covid-19 no último sábado.

Pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, de 2022, o Brasil encara a Venezuela nesta sexta-feira, 13 de setembro, no estádio do Morumbi, às 21h30 horas. Em seguida, no dia 17, segunda-feira, os brasileiros enfrentam a seleção do Uruguai, às 20h (horário de Brasília), fora de casa.