Grêmio x Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro: Onde assistir o jogo ao vivo

View this post on Instagram

Para manter a sequência de vitórias, o Grêmio enfrenta o RB Bragantino pelo #Brasileirão2020. Mostre sua torcida pelo Imortal e faça seu palpite com o @betsuloficial. No 1º depósito no site, o torcedor gremista ganha até R$ 150,00 de bônus! Acesse o link nos stories.