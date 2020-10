Bayern de Munique enfrenta Lokomotiv nesta terça

O Bayern de Munique conquistou a última Liga dos Campeões com 100% de aproveitamento em 11 jogos, com 43 gols marcados. Nesta edição já começou fazendo 4 a 0 no Atlético de Madrid. Nesta terça-feira (27), às 14h55, os bávaros voltam a campo pela 2ª rodada do Grupo A para enfrentar o Lokomotiv, na Rússia.

“O Bayern sempre é um candidato ao título. Estamos nos sentindo muito, muito fortes no momento. Estamos felizes de que a nossa competição está de volta”, comentou sem esconder muito a empolgação Thomas Muller, figura chave no time alemão.

Às 17h, o Atlético de Madrid fecha a chave contra o Salzburg.

No Grupo B, às 14h55, o Shakhtar Donetsk, que bateu o Real Madrid na estreia, recebe a Inter de Milão, enquanto, às 17h, os merengues visitam o Borussia Monchengladbach em busca da reabilitação.

Na chave C, o Manchester City tenta manter o embalo diante do Olympique de Marselha, enquanto o Porto recebe o Olympiacos. As partidas acontecem simultaneamente às 17h.

No mesmo horário, fecham os jogos do dia os duelos do Grupo D. Também um dos favoritos ao título, o Liverpool joga na Inglaterra diante do modesto Midtjylland, da Dinamarca. Já a Itália será palco para a surpreendente Atalanta contra o não menos surpreendente Ajax.