Atlético de Madrid x Red Bull Salzburg pela Champions League: Onde assistir o jogo ao vivo

View this post on Instagram

👋☀¡Buenos días, #AtléticosPorElMundo! 📌 Hoy, a las 21:00 horas, nos medimos al @fcredbullsalzburg en el @WandaMetropolitano. 🗣 Te quiero, Atleti 🎶 – ⭐ 🎼 …𝙏𝙃𝙀 𝘾𝙃𝘼𝘼𝘼𝘼𝘼𝘼𝘼𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎… 🎼⭐ 👉 On se retrouve à 21h ! ⚡ 🔴⚪ #AúpaAtleti ⚽ #AtletiRBS ⭐ #UCL