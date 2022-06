Público da Fórmula 1 no autódromo é maior que o da Liga dos Campeões

Quatro milhões espectadores assistiram «in loco» as 20 corridas da temporada de 2017 da Fórmula 1, um aumento de 8% comparado a 2016. Os dados oficiais, fornecidos pelos promotores de cada Grande Prêmio durante toda a temporada, chegaram a um total de 4.071.400.

Treze corridas registaram aumento de público. O maior aumento da percentagem foi registado para o GP do Azerbaijão, em Baku (denominado da Europa em 2016), com um aumento de 58%.

Em termos absolutos, o canadense e os austríacos foram os melhores, cada um ostentando 60 mil espectadores a mais em comparação com o ano anterior, contando todo o fim de semana. Particularmente significativo foi o aumento da corrida em Spielberg, que teve um aumento de 41,4% ano-a-ano.

No total, oito eventos tiveram um incremento de dois dígitos: o Azerbaijão, Áustria, Itália (20,2%), Malásia (19,7%), Cingapura (15,8%), Canadá (16,7%), Bélgica (11,8%) e Hungria (11,6%).

Dois promotores da corrida, Monaco e Abu Dhabi, declararam um comparecimento inalterado comparado a 2016, quando somente cinco tiveram uma diminuição ligeira. O mais alto, em números absolutos, foram os Estados Unidos (-11.889,-4,6%), enquanto em termos percentuais o Japão estava abaixo de 5,8%.

O comparecimento médio global por evento foi de 203.570, enquanto para o dia da corrida, o comparecimento médio estimado era 76.722. Para referência, durante 2016/17 a Liga dos Campeões teve um comparecimento médio de 43.016 espectadores por partida, o Campeonato Inglês 35.822 e do Alemão 41.511. O 2014 a Copa do Mundo teve uma média de 53.592 espectadores ao vivo, enquanto a temporada de 2016 do Futebol Americano regular marcou uma média de 69.487 espectadores por partida.

«A temporada 2017 foi um grande espetáculo, dentro e fora de pista, graças aos pilotos, equipes e, acima de tudo, os fãs, que são os corações do nosso esporte», disse o diretor executivo de operações comerciais na Fórmula 1, Sean Bratches.

«Uma participação de mais de 200 mil espectadores por evento significa que para 20 fins de semana por ano, a população de uma cidade de tamanho médio visita uma pista de corrida para assistir a um Grande Prêmio de Fórmula 1. Nosso dever é tornar cada um desses eventos ainda mais divertidos para desencadear o que é o maior espetáculo de corrida do planeta», completou Bratches.

Confira os números abaixo: