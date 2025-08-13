Kylie Jenner e Timothée Chalamet terminaram? Uma publicação pode revelar a separação

Usuários das redes sociais destacaram indícios de um possível término entre Kylie Jenner e Timothée Chalamet. O ator não apareceu na festa de aniversário da empresária, levantando suspeitas de que o relacionamento deles havia terminado. Além disso, a caçula das Kardashians tem expressado sua tristeza em seus stories e posts.

Kylie Jenner e Timothée Chalamet se tornaram um dos casais mais conhecidos de Hollywood após confirmarem o relacionamento há dois anos. Embora ambos tenham sido vítimas de escândalos, polêmicas e críticas, o relacionamento deles continua sendo um dos mais fortes da indústria, embora pareça que isso pode ter mudado.

O casal era conhecido por comparecer a eventos importantes e posar junto em tapetes vermelhos, tornando-se um dos favoritos das câmeras. No entanto, já se passaram várias semanas desde que foram vistos de mãos dadas pela última vez, e é por isso que os internautas estão começando a duvidar se o romance deles continua.

Kylie Jenner e Timothée Chalamet no Oscar Dolby Theatre de Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello) (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

O término de Kylie Jenner e Timothée Chalamet pode ter sido reforçado pelo aniversário da empresária

As suspeitas de que o amor entre Kylie e Timothée tenha acabado surgiram a partir de postagens e stories recentes da integrante mais jovem do clã Kardashian nas redes sociais, com seus seguidores apontando que as músicas que ela compartilhou estão relacionadas a um coração partido e ao término. Além disso, eles não são vistos juntos há semanas.

Assim, os mais de 393 milhões de seguidores de Kylie no Instagram interpretaram sua última publicação como prova definitiva da separação, na qual a modelo compartilhou fotos de seu aniversário de 28 anos, onde a estrela de “Me Chame Pelo Seu Nome” chamou a atenção por sua ausência.

“E onde está Timothée Chalamet?”, “Estou surpreso que Timothée não esteja lá”, “Estou olhando todas as fotos para ver se há algo sobre Timothée” e “Eu realmente precisava de um traço de Timmy em uma dessas fotos, um dedo mindinho, algo assim”, são alguns dos comentários que os fãs fizeram na postagem.