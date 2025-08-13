Jennifer Aniston relembra seu triângulo amoroso com Brad Pitt e Angelina Jolie e como sobreviveu à traição

Jennifer Aniston é, sem dúvida, uma das figuras mais icônicas e queridas da indústria do entretenimento. Seu talento, carisma e papéis memoráveis a colocaram no coração de milhões de fãs ao redor do mundo. No entanto, falar sobre Jennifer também envolve, inevitavelmente, relembrar um dos escândalos midiáticos mais notórios do mundo do entretenimento: seu relacionamento com Brad Pitt e o controverso triângulo amoroso envolvendo Angelina Jolie. Agora, após anos de silêncio, Aniston decidiu quebrar o gelo, compartilhando sua verdade, esclarecendo as lições que aquele período lhe ensinou e mostrando a força com que conseguiu superar a traição.

ANÚNCIO

O “triângulo amoroso” que marcou uma era

Jennifer Aniston e Brad Pitt Foto: Getty Images

Jennifer Aniston e Brad Pitt formavam um dos casais mais glamorosos e admirados de Hollywood desde que se casaram em 2000. Mas o casamento terminou abruptamente em 2005, logo após Pitt conhecer Angelina Jolie durante as filmagens de “Sr. e Sra. Smith”. Desde então, a imprensa tem sido inundada de especulações sobre o “triângulo amoroso” entre Aniston, Pitt e Jolie, o que manteve a mídia em suspense e fez de Jennifer uma figura constante de interesse nos tabloides.

Em uma entrevista recente à Vanity Fair, publicada recentemente, Aniston relembrou aquele período como “um período vulnerável” e confessou que “levava para o lado pessoal”. Para ela, o escrutínio constante da mídia não era apenas invasivo, mas também doloroso. “O jornalismo naquela época parecia mais um esporte”, disse a atriz, referindo-se ao tratamento sensacionalista e à forma como suas palavras eram manipuladas. A atriz admitiu que não teve forças para resistir à pressão dos tabloides e aos boatos que eram publicados sem moderação.

Jennifer Aniston Jennifer Aniston na revista Vanity Fair (Instagram)

Lições de Resiliência e Autoestima

Aniston descreveu aqueles anos como “os anos do triângulo amoroso”, um capítulo difícil que, no entanto, a fortaleceu. Seu conselho para si mesma na época foi claro: “Apenas levante-se e continue andando, garota”. Ela reconheceu que, embora muitos pensem que as celebridades estão prontas para encarar o público, na realidade, “nós somos seres humanos”.

Além disso, Jennifer tem sido sincera sobre como lidou com as constantes especulações sobre sua vida pessoal, incluindo rumores sobre seu desejo de ser mãe, que às vezes se mostraram dolorosos. Em 2021, ela falou abertamente sobre suas dificuldades com a fertilidade e como se sentia julgada sem que ninguém soubesse sua verdade médica.

LEIA TAMBÉM:

Reconciliação com Ben Affleck? Jennifer Lopez reaparece com um colar misterioso: polêmica

ANÚNCIO

Foi assim que Cristiano Ronaldo conheceu Georgina Rodríguez, agora sua noiva.

A série envolvente baseada em fatos reais que vai deixar você sem fôlego: é brutalmente viciante

Hoje, aos 56 anos, a atriz não apenas encontrou as pazes com seu passado, mas também se concentrou em seus projetos atuais e nos relacionamentos positivos que mantém. Suas amizades com colegas como Gwyneth Paltrow e Jason Bateman provam que a vida continua e que apoio e empatia são essenciais para curar velhas feridas.

Jennifer Aniston não é apenas uma estrela na tela, mas um exemplo de resiliência e autoestima que continua a inspirar gerações.