Chris Hemsworth comemora aniversário sozinho em Ibiza, e Elsa Pataky o parabeniza com fotos “íntimas”: o que está acontecendo com seu casamento?

Em Hollywood, poucos casais conseguiram conquistar o público tanto quanto Chris Hemsworth e Elsa Pataky. Juntos desde 2010, o galã australiano e a atriz espanhola são sinônimos de beleza, camaradagem e química, tanto dentro quanto fora do tapete vermelho. No entanto, 2025 não foi isento de rumores: ausências mútuas em eventos, férias separadas e poucas aparições públicas alimentaram especulações sobre uma possível crise conjugal.

Agora, a recente comemoração do 42º aniversário de Hemsworth voltou a soar o alarme. O ator de Thor comemorou em grande estilo... mas em Ibiza, cercado de amigos famosos e sem a esposa. Mesmo assim, Pataky se encarregou de enviar uma mensagem muito pessoal que, longe de alimentar fofocas, parece uma declaração de amor.

Festa sem Elsa

No último fim de semana, Chris Hemsworth apagou as velas como um herói da Marvel: sob o sol de Ibiza, cercado por um seleto grupo de amigos VIP. A celebração começou com um almoço na Casa Jondal, um dos restaurantes mais exclusivos da ilha, e continuou com um passeio de iate de luxo por águas cristalinas.

Entre os convidados estavam nomes como Matt Damon, Rita Ora e seu marido, Taika Waititi, além de seus irmãos, Liam e Luke Hemsworth. Houve risadas, brindes, conversas descontraídas e até um momento em que Chris exibiu sua boa forma praticando movimentos de artes marciais no convés.

Enquanto isso, a 15.000 quilômetros de distância, Elsa Pataky passava o fim de semana em Byron Bay, Austrália. A atriz foi vista fazendo compras em um supermercado local, com um visual descontraído, e atendendo a uma ligação que, segundo testemunhas, pareceu tensa.

Elsa Pataky desmente rumores de separação

Embora não estivesse presente na comemoração, Elsa esperou até segunda-feira — aniversário de Chris — para compartilhar uma homenagem carinhosa e um tanto “íntima” nas redes sociais. Ela postou uma colagem de fotos que incluía momentos íntimos em família e um vídeo engraçado de Hemsworth perseguindo galinhas, imitando Rocky Balboa.

“Feliz aniversário para o meu Rocky Balboa 😂. Você é o melhor dos melhores ❤️”, escreveu a atriz, acompanhando o texto com uma piscadela bem-humorada que, para muitos, é um sinal claro de que ainda existe carinho e cumplicidade entre eles.

Este gesto acontece depois de um verão em que o casal passou longos períodos separados: enquanto Elsa filmava sua série “Matices” na Espanha, Chris foi a Wimbledon sozinho e aproveitou alguns dias na França com amigos. Apesar dessas agendas divididas, os dois têm se encontrado recentemente, como para promover a nova temporada de “Limitless: Live Better Now” e comemorar o aniversário de Elsa em julho.

O que está acontecendo com o casamento de Chris Hemsworth e Elsa Pataky?

Rumores de uma crise entre Hemsworth e Pataky começaram no final de 2023, quando eles passaram as festas de fim de ano em lugares diferentes e foram vistos em viagens separadas. Desde então, alguns veículos de comunicação alegaram que a dinâmica do relacionamento deles mudou.

No entanto, nem Chris nem Elsa fizeram declarações diretas sobre o assunto. Pataky, em entrevistas anteriores, foi honesta sobre o que é preciso para manter um casamento em meio a agendas apertadas: “O casamento exige trabalho constante... há situações que nos separam, e você precisa saber como se reencontrar”, disse ela à Hello! meses atrás.

Por enquanto, o que está claro é que, embora este aniversário os tenha encontrado em lados opostos do planeta, a mensagem de Elsa mostra que a história deles não é definida pelos quilômetros de distância.