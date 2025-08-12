Reconciliação com Ben Affleck? Jennifer Lopez reaparece com um colar misterioso: polêmica

Já faz um ano que Jennifer Lopez e Ben Affleck se separaram em abril de 2024, após tentativas frustradas de reatar o casamento, que desde o início foi questionado pela mídia e pelo público, que previam um fim iminente.
Foi somente em agosto daquele mesmo ano que a cantora finalmente confirmou o que vinha sendo amplamente especulado: o fim de seu casamento com Ben Affleck. Ela recorreu sozinha ao tribunal em Los Angeles para iniciar o processo de divórcio, encerrando assim a história de amor que não teve um final feliz, apesar de terem dado uma segunda chance um ao outro.
Embora o casal tenha demonstrado que terminou em bons termos, não demonstrou nenhum sinal de que queira reatar o relacionamento, pelo menos até agora, quando Jennifer Lopez causou comoção nas redes sociais depois que um colar gerou polêmica entre seus seguidores, que pensaram que a cantora de “On the Floor” estava usando uma peça em homenagem ao ex. Houve uma reconciliação?
Jennifer Lopez gera rumores de reconciliação com Ben Affleck por causa deste colar
Foi um colar que gerou uma onda de especulações sobre o relacionamento entre Jennifer Lopez e Ben Affleck, e muitos chegaram a especular sobre uma reconciliação que poucos sabiam. No entanto, pode ter sido apenas um mal-entendido.
Duas fotos causaram comoção, ambas tiradas em Madri, já que a cantora está em turnê pela Europa e Oriente Médio, que a levou a países como Espanha e Istambul.
Durante esta visita, foi o colar que ela usou em meados de julho que causou furor. Muitos confundiram um “B” com um “J”, lembrando-se do nome que seus fãs a apelidaram de “Bennifer”. No entanto, tudo parece indicar que foi apenas isso, um mal-entendido, já que o relacionamento entre Jennifer Lopez e Ben Affleck é coisa do passado.
Jennifer Lopez recebe quadro de Esther Moya González
Em meio ao furor causado por esta peça, a cantora a usou pela segunda vez durante um encontro com a artista Esther Moya González, conhecida por criar retratos de diferentes artistas em tempo recorde, incluindo a “Diva do Bronx”, que recebeu com entusiasmo esta pintura, posando em que é vista usando este acessório.
Embora a fonte cursiva tenha confundido mais de uma pessoa, ela nada mais é do que a celebração da identidade da cantora. Ao mesmo tempo, endossa a tendência dos “colares com nome”, os mesmos usados por “Carrie Bradshaw” em “Sex and the City” e as versões de diamante de Hailey Bieber. Peças personalizadas estão mais uma vez dominando as passarelas e o street style, provando que a moda mais significativa às vezes pode caber em uma simples palavra.
Para esta ocasião, Jennifer Lopez usou um top cropped metálico que revelou seu abdômen definido e uma calça jeans justa no quadril, fresca, moderna e jovial, fazendo-a parecer uma diva.