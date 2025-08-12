Reconciliação com Ben Affleck? Jennifer Lopez reaparece com um colar misterioso: polêmica

Já faz um ano que Jennifer Lopez e Ben Affleck se separaram em abril de 2024, após tentativas frustradas de reatar o casamento, que desde o início foi questionado pela mídia e pelo público, que previam um fim iminente.

Foi somente em agosto daquele mesmo ano que a cantora finalmente confirmou o que vinha sendo amplamente especulado: o fim de seu casamento com Ben Affleck. Ela recorreu sozinha ao tribunal em Los Angeles para iniciar o processo de divórcio, encerrando assim a história de amor que não teve um final feliz, apesar de terem dado uma segunda chance um ao outro.

Embora o casal tenha demonstrado que terminou em bons termos, não demonstrou nenhum sinal de que queira reatar o relacionamento, pelo menos até agora, quando Jennifer Lopez causou comoção nas redes sociais depois que um colar gerou polêmica entre seus seguidores, que pensaram que a cantora de “On the Floor” estava usando uma peça em homenagem ao ex. Houve uma reconciliação?

JLo A cantora e atriz, Jennifer López, realiza uma turnê que inclui cidades da Europa, Ásia e Oriente Médio. Foto: Redes sociais

Jennifer Lopez gera rumores de reconciliação com Ben Affleck por causa deste colar

Foi um colar que gerou uma onda de especulações sobre o relacionamento entre Jennifer Lopez e Ben Affleck, e muitos chegaram a especular sobre uma reconciliação que poucos sabiam. No entanto, pode ter sido apenas um mal-entendido.

Duas fotos causaram comoção, ambas tiradas em Madri, já que a cantora está em turnê pela Europa e Oriente Médio, que a levou a países como Espanha e Istambul.

Durante esta visita, foi o colar que ela usou em meados de julho que causou furor. Muitos confundiram um “B” com um “J”, lembrando-se do nome que seus fãs a apelidaram de “Bennifer”. No entanto, tudo parece indicar que foi apenas isso, um mal-entendido, já que o relacionamento entre Jennifer Lopez e Ben Affleck é coisa do passado.

Jennifer Lopez recebe quadro de Esther Moya González

Em meio ao furor causado por esta peça, a cantora a usou pela segunda vez durante um encontro com a artista Esther Moya González, conhecida por criar retratos de diferentes artistas em tempo recorde, incluindo a “Diva do Bronx”, que recebeu com entusiasmo esta pintura, posando em que é vista usando este acessório.

Embora a fonte cursiva tenha confundido mais de uma pessoa, ela nada mais é do que a celebração da identidade da cantora. Ao mesmo tempo, endossa a tendência dos “colares com nome”, os mesmos usados por “Carrie Bradshaw” em “Sex and the City” e as versões de diamante de Hailey Bieber. Peças personalizadas estão mais uma vez dominando as passarelas e o street style, provando que a moda mais significativa às vezes pode caber em uma simples palavra.

Para esta ocasião, Jennifer Lopez usou um top cropped metálico que revelou seu abdômen definido e uma calça jeans justa no quadril, fresca, moderna e jovial, fazendo-a parecer uma diva.