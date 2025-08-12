Foi assim que Cristiano Ronaldo conheceu Georgina Rodríguez, agora sua noiva.

Antes de se tornar uma das personalidades mais influentes do mundo do entretenimento e da moda, Georgina Rodríguez (nascida em 27 de janeiro de 1994, em Buenos Aires e criada na Espanha) viveu uma vida modesta, focada em sua carreira inicial no varejo.

Ela trabalhou como assistente de vendas em uma loja da Gucci em Madri. Esse trabalho lhe permitiu se sustentar e moldar seu próprio destino, sem ter consciência da influência que o ambiente teria em seu futuro.

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo (Photo by Europa Press/Europa Press via Getty Images) (Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images)

Onde e como conheceu Cristiano Ronaldo?

O destino quis que, em 2016, Cristiano Ronaldo visitasse a Gucci em Madri, onde Georgina trabalhava. Georgina foi quem o recebeu, o que deu início a uma conexão pessoal que rapidamente se desenvolveu. Ambos notaram que o encontro foi especial: ela se lembra com carinho, enquanto o jogador de futebol o descreveu como “amor à primeira vista”.

Como era a vida dela antes da tempestade midiática?

Georgina cresceu em uma família com raízes argentinas e espanholas. Ela veio de uma origem humilde, que lhe incutiu valores como responsabilidade e dedicação ao trabalho. Durante sua infância, o balé desempenhou um papel importante em sua vida, ajudando-a a desenvolver disciplina e impulsionar sua carreira profissional.

Essa origem modesta e sua experiência no setor varejista lhe deram a base para construir uma carreira independente da notoriedade de seu parceiro. Hoje, ela é conhecida como modelo, empreendedora e influenciadora, com uma sólida formação na indústria da moda e uma influência pública genuína e poderosa.