A série envolvente baseada em fatos reais que vai deixar você sem fôlego: é brutalmente viciante

A Netflix revive mais uma vez uma série que, apesar de ter estreado há vários anos, conseguiu entrar no Top 10 das séries mais assistidas. Trata-se de “Departure - A Investigação”, uma série investigativa de suspense lançada em 2019 que conquistou a atenção do público até hoje.

Criada por Vince Shiao e dirigida por T.J. Scott, a série foi originalmente produzida para a emissora canadense Global e para o serviço americano Peacock. Agora, com sua adição ao catálogo da Netflix, ela está recuperando popularidade graças à sua cativante mistura de drama, mistério e fatos reais.

Inspirada no desaparecimento do Voo MH370

A trama gira em torno do Voo 716, um avião comercial que desaparece misteriosamente ao cruzar o Oceano Atlântico. O que muitos não sabem é que a história é baseada em um evento real: o desaparecimento do Voo 370 da Malaysia Airlines em 2014, um dos enigmas mais chocantes da aviação moderna.

A série viciante baseada em fatos reais que faz sucesso na Netflix Se trata de “Departure - A Investigação”, uma série de 2019 (Foto: Red Arrow Studios / Starlings)

Ao longo de suas duas temporadas (12 episódios no total), a série apresenta diversas investigações sobre transportes, com o caso do Voo 716 sendo o foco central da primeira temporada.

Kendra Malley, a mente brilhante por trás da investigação

A protagonista é Kendra Malley, interpretada por Archie Panjabi (The Good Wife), uma investigadora especializada em acidentes aéreos, que é chamada para liderar o caso. Ao seu lado está o lendário Christopher Plummer como Howard Lawson, seu mentor.

Nesta missão, Kendra e sua equipe trabalham contra o tempo para encontrar possíveis sobreviventes e esclarecer o que aconteceu com a aeronave. As teorias variam de terrorismo a falhas técnicas e até mesmo o suicídio do piloto.

Uma série recomendada para fãs de suspense e drama realista

Com um roteiro ágil, personagens sólidos e produção de qualidade, Partida: Voo 716 é ideal para quem gosta de thrillers com reviravoltas inesperadas e tramas baseadas em fatos reais. Disponível na Netflix, é uma ótima maneira de começar o ano com uma história intensa e cativante.