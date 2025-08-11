“Ofuscou a noiva”: deslumbrante vestido vermelho de Selena Gomez no casamento de amiga causa polêmica

Selena Gomez e Benny Blanco fizeram uma nova aparição juntos que causou comoção entre seus seguidores, que se mostraram surpresos após a legenda da foto levá-los a especular que eles já haviam se casado.

ANÚNCIO

No entanto, se os rumores forem verdadeiros e as informações divulgadas por fontes próximas ao casal forem reais, Gomez e seu noivo poderão se casar em setembro, após encaixarem o casamento em suas agendas e nas de seus convidados.

É claro que cada uma de suas aparições oferece uma prévia de como o casal está e como podem estar os preparativos para o casamento, que, se os rumores forem verdadeiros, está a apenas algumas semanas de distância.

Enquanto isso, a série de fotos que Selena Gomez compartilhou causou comoção devido à sua aparência. Seu look de convidada lhe rendeu uma onda de elogios de seus seguidores, que aplaudiram sua escolha de roupa para o evento, destacando seus melhores atributos.

Selena Gomez e Benny Blanco arrasam no casamento de Lil Dicky e Kristin Batalucco

Selena Gomez aparece deslumbrante com vestido vermelho em casamento Instagram: @selenagomez (Instagram: @selenagomez)

Selena Gomez e Benny Blanco brilharam como casal no casamento do amigo Lil Dicky. Ela estava deslumbrante de vermelho; ele, elegante de azul.

Eles compartilharam momentos de carinho nas redes sociais, enquanto o casamento ainda está em fase de planejamento, mas promete ser uma celebração íntima e memorável.

O casal compareceu ao casamento do rapper Lil Dicky (David Burd) com Kristin Batalucco, realizado no sábado, 9 de agosto de 2025. O cantor compartilhou o momento no Instagram com várias fotos do evento acompanhadas da legenda: “Sobre o casamento da noite passada”, onde, em uma delas, ela aparece beijando Benny na bochecha enquanto ele segura sua mão e olha para a câmera.

ANÚNCIO

Mas quem conseguiu roubar a atenção foi Selena Gomez, que usou um deslumbrante vestido vermelho sem mangas e de gola alta que não só estilizou sua silhueta, mas também a colocou como a mais elegante do evento.

O look elegante de Selena Gomez no casamento de Kristin Batalucco

Selena Gomez e Benny Blanco Instagram: @selenagomez (Instagram: @selenagomez)

Seu look de beleza, por outro lado, consistia em um coque clássico e clean e lábios vermelhos marcantes, que complementavam seu traje deslumbrante para este casamento ao ar livre, onde Kristin Batalucco (a noiva) optou por um vestido de decote barco com renda delicada.

A cantora também adicionou outros elementos ao seu visual, como um casaco preto de pele sintética, brincos de diamantes geométricos, lábios vermelhos e um coque ondulado de inspiração retrô.

LEIA TAMBÉM:

Esta imperdível série de época espanhola é curta, mas tão intensa que você não vai parar de assistir

Sydney Sweeney: a verdade por trás da “propaganda nazista”

Minissérie chocante de 3 partes da Netflix baseada em uma história real aterrorizante

Nas redes sociais, usuários comentaram: “Deslumbrante”, “Fabulosa como sempre”, “Essa legenda... me deixou em pânico”, enquanto outros a lembraram de que ela em breve será a noiva: “E em alguns meses, será você”.

Essa aparição acontece após alguns detalhes serem compartilhados sobre os preparativos do casamento, que, segundo rumores, será uma celebração íntima de dois dias em Montecito, Califórnia, em setembro de 2025. Celebridades como Taylor Swift e Travis Kelce são esperadas.