Nelly Furtado reaparece e é criticada pelo seu corpo, mas seu rosto rouba olhares e cala muitas bocas

Nelly Furtado reaparece e divide opiniões entre críticas e elogios à sua pele radiante

Nelly Furtado
Nelly Furtado Nelly Furtado surpreendeu com seu aspecto em pleno show (Instagram)
Por Karen Hernández

Nelly Furtado, ícone musical que marcou uma década com sucessos como “Maneater” e “I’m Like a Bird”, voltou a brilhar nos palcos após um período longe dos holofotes. Nos últimos meses, porém, a cantora tem sido alvo de críticas nas redes sociais por sua aparência física, em especial por seu porte físico, que alguns questionam impiedosamente.

O poder de um retorno e o peso das críticas

Recentemente, Nelly deslumbrou em sua apresentação mais recente durante o Festival Stars in Town, na Suíça, onde milhares de pessoas cantaram seus maiores sucessos com energia e nostalgia.

No entanto, comentários negativos sobre sua transformação física logo começaram a aparecer: “O que aconteceu com ela?”, “Ela estava muito mais magra” ou até mesmo críticas sobre seu progresso na perda de peso. Em um mundo onde a pressão sobre a imagem corporal é brutal, essas opiniões não são surpreendentes, mas são lamentáveis.

Seus fãs sempre fiéis saíram em defesa da cantora: “Descanse em paz, para os padrões corporais dos anos 2000. Ela está fantástica”, “Corpos de outras pessoas não são criticados” ou “Ela tem 47 anos e está no auge”. Além das críticas, um grupo de seguidores se concentrou no que realmente importa: a saúde e o bem-estar refletidos em sua pele, um sinal visível de que Nelly está cuidando do seu corpo com amor e respeito.

A pele que fala por si: saúde e beleza de verdade

Nelly Furtado
Nelly Furtado Nelly Furtado calou os haters com um detalhe em seu rosto (TikTok)

De fato, um detalhe que tem sido repetidamente destacado nas redes sociais é o brilho e a firmeza de sua pele, que muitos consideram uma prova de seu bem-estar geral. A própria Nelly tem falado abertamente sobre sua filosofia de beleza e cuidados pessoais: desde os 20 anos, mantém uma rotina de limpeza e esfoliação consistente e simples, evitando cirurgias ou tratamentos invasivos e optando por métodos naturais, como hidratação profunda e descanso adequado.

No final de 2024, ela revelou nas redes sociais que nunca havia feito cirurgia plástica e que seu segredo está na consistência, em produtos faciais confiáveis e em hábitos saudáveis. “Bebo muita água, durmo bem e, às vezes, uso técnicas simples, como fita adesiva facial, para dar mais sustentação à minha pele em eventos importantes”, confessou. Ela também enfatizou que celebra suas marcas naturais, como vasinhos, como parte de sua história e herança familiar.

Mensagem de Nelly: neutralidade corporal e amor-próprio

Nelly Furtado
Nelly Furtado Mensagem de amor-próprio de Nelly Furtado (Instagram)

Além das aparências, Nelly Furtado se tornou uma defensora da “neutralidade corporal”, uma filosofia que promove a aceitação do corpo, independentemente da sua aparência, com foco em sua funcionalidade e saúde, em vez de padrões estéticos impostos. Sua mensagem para 2025 é clara e poderosa: “Expresse-se livremente, celebre sua individualidade, e não há problema em se sentir bem com o que você vê no espelho, e também não há problema em querer algo diferente.”

Em uma indústria e sociedade onde a pressão para parecer perfeita é constante, Nelly nos lembra que o verdadeiro brilhantismo vem da autenticidade, do autocuidado e da autoconfiança. Seu retorno é uma celebração não apenas de sua música, mas de sua força, evolução e, acima de tudo, de seu amor por seu corpo do jeito que ele é.

