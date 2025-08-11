Nelly Furtado reaparece e é criticada pelo seu corpo, mas seu rosto rouba olhares e cala muitas bocas

Nelly Furtado, ícone musical que marcou uma década com sucessos como “Maneater” e “I’m Like a Bird”, voltou a brilhar nos palcos após um período longe dos holofotes. Nos últimos meses, porém, a cantora tem sido alvo de críticas nas redes sociais por sua aparência física, em especial por seu porte físico, que alguns questionam impiedosamente.

ANÚNCIO

O poder de um retorno e o peso das críticas

Recentemente, Nelly deslumbrou em sua apresentação mais recente durante o Festival Stars in Town, na Suíça, onde milhares de pessoas cantaram seus maiores sucessos com energia e nostalgia.

No entanto, comentários negativos sobre sua transformação física logo começaram a aparecer: “O que aconteceu com ela?”, “Ela estava muito mais magra” ou até mesmo críticas sobre seu progresso na perda de peso. Em um mundo onde a pressão sobre a imagem corporal é brutal, essas opiniões não são surpreendentes, mas são lamentáveis.

Seus fãs sempre fiéis saíram em defesa da cantora: “Descanse em paz, para os padrões corporais dos anos 2000. Ela está fantástica”, “Corpos de outras pessoas não são criticados” ou “Ela tem 47 anos e está no auge”. Além das críticas, um grupo de seguidores se concentrou no que realmente importa: a saúde e o bem-estar refletidos em sua pele, um sinal visível de que Nelly está cuidando do seu corpo com amor e respeito.

A pele que fala por si: saúde e beleza de verdade

Nelly Furtado Nelly Furtado calou os haters com um detalhe em seu rosto (TikTok)

De fato, um detalhe que tem sido repetidamente destacado nas redes sociais é o brilho e a firmeza de sua pele, que muitos consideram uma prova de seu bem-estar geral. A própria Nelly tem falado abertamente sobre sua filosofia de beleza e cuidados pessoais: desde os 20 anos, mantém uma rotina de limpeza e esfoliação consistente e simples, evitando cirurgias ou tratamentos invasivos e optando por métodos naturais, como hidratação profunda e descanso adequado.

No final de 2024, ela revelou nas redes sociais que nunca havia feito cirurgia plástica e que seu segredo está na consistência, em produtos faciais confiáveis e em hábitos saudáveis. “Bebo muita água, durmo bem e, às vezes, uso técnicas simples, como fita adesiva facial, para dar mais sustentação à minha pele em eventos importantes”, confessou. Ela também enfatizou que celebra suas marcas naturais, como vasinhos, como parte de sua história e herança familiar.

Mensagem de Nelly: neutralidade corporal e amor-próprio

Nelly Furtado Mensagem de amor-próprio de Nelly Furtado (Instagram)

Além das aparências, Nelly Furtado se tornou uma defensora da “neutralidade corporal”, uma filosofia que promove a aceitação do corpo, independentemente da sua aparência, com foco em sua funcionalidade e saúde, em vez de padrões estéticos impostos. Sua mensagem para 2025 é clara e poderosa: “Expresse-se livremente, celebre sua individualidade, e não há problema em se sentir bem com o que você vê no espelho, e também não há problema em querer algo diferente.”

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Esta imperdível série de época espanhola é curta, mas tão intensa que você não vai parar de assistir

“Ofuscou a noiva”: deslumbrante vestido vermelho de Selena Gomez no casamento de amiga causa polêmica

A inspiradora série coreana que está emocionando a todos na Netflix e é imperdível

Em uma indústria e sociedade onde a pressão para parecer perfeita é constante, Nelly nos lembra que o verdadeiro brilhantismo vem da autenticidade, do autocuidado e da autoconfiança. Seu retorno é uma celebração não apenas de sua música, mas de sua força, evolução e, acima de tudo, de seu amor por seu corpo do jeito que ele é.