Jennifer Lopez: um momento tenso com um grilo durante um show

Durante um dos shows da turnê Up All Night: Live in 2025 em Almaty, Cazaquistão, Jennifer Lopez vivenciou um momento inusitado quando um grilo subiu em seu vestido e pousou em seu pescoço. A artista, sem perder a compostura, sorriu para o público, acenou elegantemente para ele e continuou cantando sem interrupção — uma demonstração de equilíbrio e profissionalismo que gerou aplausos e admiração nas redes sociais.

O que realmente aconteceu durante o incidente?

O incidente ocorreu em 10 de agosto, enquanto Jennifer Lopez cantava uma balada no palco. Sem perder o foco, ela simplesmente disse ao público: “Estava me fazendo cócegas”, pegou o grilo e o jogou para o lado enquanto continuava a cantar a música.

Quando pousou nela, o inseto percorreu parte de seu tronco e pousou em seu pescoço, mas a cantora permaneceu calma o tempo todo.

Por que esse momento viralizou e o que isso diz sobre seu profissionalismo?

As redes sociais elogiaram a calma e a confiança de J.Lo: “Só ela pode transformar isso em um momento icônico”, disse um fã; outro comentou: “Lidando com isso como uma profissional”.

Além disso, esse episódio foi ainda mais surpreendente porque aconteceu depois de outro incidente recente e imprevisto: um problema de figurino em Varsóvia, na Polônia, quando sua saia saiu no palco, e ela lidou com isso com humor e elegância.