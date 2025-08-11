A inspiradora série coreana que está emocionando a todos na Netflix e é imperdível

Sem dúvida, a Coreia do Sul tem sido uma das indústrias de maior sucesso nos últimos anos em termos de filmes, séries e minisséries. E a Netflix não é exceção, já que você pode encontrar diversas produções daquele país por lá.
E uma das mais recentes a fazer sucesso no serviço de streaming mencionado é uma produção que vai te manter grudado na tela.
O novo sucesso coreano da Netflix
É “O Jogo da Vitória”, uma minissérie em 12 partes que os fãs de séries coreanas vão adorar.
“Depois de chegar ao fundo do poço, um ex-jogador de rúgbi começa a treinar o time de sua antiga escola em busca de redenção e uma nova oportunidade.”
É assim que a plataforma descreve esta produção emocionante e inspiradora que mistura drama com comédia e esporte, em uma combinação que vai te cativar.
Quem estrela esta minissérie inspiradora?
O elenco inclui nomes notáveis como:
- Yoon Kye-sang
- Im Se-mi
- Kim Yo-han
- Gil Hae-yeon
- Jang Hyuk-jin
- Lee Sung-wook
- Jeong Soon-won
- Park Jung-yeon
- Kim Min-sang
- Kim E-jun
Por que assistir se você é fã de K-dramas?
Então, se você gosta de séries ou minisséries coreanas e quer assistir a uma comédia dramática que te inspire, “Jogo da Vitória” é uma excelente opção para curtir na Netflix.