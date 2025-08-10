Esta imperdível série de época espanhola é curta, mas tão intensa que você não vai parar de assistir

A ascensão das séries espanholas nas plataformas de streaming é inegável. Produções como ‘La Casa de Papel’, ‘Elite’ e ‘Gran Hotel’ demonstraram que a Espanha possui um talento narrativo capaz de atrair audiências globais. Mas, além de thrillers e dramas juvenis, o gênero de época conquistou corações com seus cenários requintados, riqueza histórica e personagens profundos que despertam emoções intensas.

Os espectadores adoram mergulhar em outras épocas para vivenciar histórias onde trajes, locais e conflitos sociais se tornam protagonistas adicionais. Nesse contexto, ‘Tempos de Guerra’ se destaca como uma série curta, mas extremamente intensa, que você não vai querer perder.

Uma poderosa história de coragem e amor em meio à guerra

Série Uma joia espanhola breve que mistura intensidade, drama e paixão (Prime Video)

Criada por Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés e Gema R. Neira, ‘Tempos de Guerra’ se passa em 1921, em meio à Guerra do Rife, um conflito que marcou profundamente a história espanhola. A série conta a história de um grupo de jovens enfermeiras da alta sociedade que, sob o comando da Rainha Vitória Eugênia, viajam de Madri para um hospital de campanha em Melilla para cuidar de soldados feridos. Essa mudança radical de vida envolve deixar para trás o luxo e o conforto para enfrentar a dura realidade da guerra.

A história gira em torno de Pilar Muñiz de Solaruce (Verónica Sánchez), uma viúva inteligente, metódica e perfeccionista que assume o papel de vice-diretora do hospital, e Carmen de Angoloti, a Duquesa da Vitória (Alicia Borrachero), a líder desse corajoso grupo de enfermeiras. Entre os enredos da série, destaca-se a jovem Julia, que, sem diploma ou autorização familiar, viaja determinada a Melilla em busca do noivo desaparecido.

A série não apenas mostra o impacto humano da guerra, mas também explora as tensões sociais e de classe que surgem nesse ambiente, bem como os conflitos internos entre os protagonistas. A coexistência entre a alta aristocracia e a dura realidade do front cria uma dinâmica única e cheia de nuances.

Um elenco estelar dá vida a uma história inesquecível

Série Uma joia espanhola breve que mistura intensidade, drama e paixão (Prime Video)

‘Tempos de Guerra’ brilha graças a um elenco sólido e experiente. Alicia Borrachero, Verónica Sánchez, Amaia Salamanca, Pepe Sacristán, Álex García e Anna Moliner são apenas alguns dos membros do elenco. Cada um traz profundidade a personagens complexos, que transitam entre força e vulnerabilidade, amor e desgosto, esperança e desespero.

A produção da Atresmedia Televisión, em conjunto com a Bambú Producciones, captura a essência da época com um cenário impecável que recria a década de 1920 com riqueza de detalhes, desde os figurinos até as locações em Madri e Melilla. A Guerra do Marrocos, que serve de pano de fundo, proporciona um drama e uma tensão constantes que prendem a atenção dos espectadores.

Série Uma joia espanhola breve que mistura intensidade, drama e paixão (Prime Video)

Com apenas uma temporada de 13 episódios, a série consegue condensar uma narrativa poderosa e emocionante, sem perder um único minuto. A combinação de drama de guerra, romance e amizade faz de ‘Tempos de Guerra’ a escolha perfeita para quem procura uma história intensa e concisa.

‘Tempos de Guerra’ está disponível no Prime Video e se prepara para ser uma joia imperdível no catálogo de séries dramáticas de época espanholas, perfeita para os amantes de drama histórico e histórias humanas que transcendem o tempo.