Sydney Sweeney: a verdade por trás da “propaganda nazista”

A nova campanha da American Eagle, estrelada pela atriz Sydney Sweeney, conhecida pelo trocadilho entre “genes” e “jeans”, foi amplamente criticada e descrita por alguns como “propaganda nazista” ou uma referência à eugenia.

Embora a empresa afirme celebrar a herança genética com humor, usuários e especialistas a acusaram de promover ideais de supremacia branca. Apesar disso, as ações da American Eagle subiram de 15% a 18%, representando um aumento multimilionário em seu valor de mercado.

Sydney Sweeney Captura de pantalla.

Por que a campanha é acusada de disseminar a ideologia nazista?

A frase central do anúncio — “Sydney Sweeney tem jeans incríveis”, acompanhada de um diálogo onde ela menciona que os genes determinam características como a cor do cabelo e dos olhos — foi interpretada como uma exaltação de valores genéticos tradicionalmente associados à estética branca: olhos azuis, pele clara, cabelos loiros. Os críticos a consideraram reminiscente da retórica eugênica e supremacista que inspirou a propaganda nazista histórica.

Especialistas em estudos culturais e de gênero argumentam que esse renascimento estético dos ideais da década de 1980 se alinha ao marketing “surdo” que reforça narrativas excludentes.

Quanto lucro gerou e o que a marca fará com ele?

Apesar do boicote nas redes sociais, a American Eagle viu suas ações subirem entre 15% e 18%, resultando em um aumento estimado de US$ 310 milhões a US$ 400 milhões em seu valor de mercado desde o lançamento da campanha.

Além disso, a campanha inclui uma coleção por tempo limitado chamada “The Sydney Jean”, cuja renda líquida será doada à Crisis Text Line, uma organização de saúde mental que oferece suporte gratuito e confidencial. O símbolo da borboleta bordado na calça jeans representa a conscientização sobre a violência doméstica.

Conclusão

A polêmica campanha de Sydney Sweeney para a American Eagle desencadeou um debate cultural sobre representação, linguagem e simbolismo na publicidade. Embora a marca celebrasse uma herança genética idealizada, muitos usuários interpretaram seu conteúdo como um eco não intencional de ideologias racistas.

A marca, no entanto, obteve um impacto financeiro positivo e anunciou doações para uma causa social. Até o momento, nem Sweeney nem a American Eagle se pronunciaram oficialmente sobre as críticas.