Minissérie chocante de 3 partes da Netflix baseada em uma história real aterrorizante

A cada semana, novas minisséries, séries, filmes e documentários chegam à Netflix, ampliando o catálogo de opções disponíveis para os usuários do popular serviço de streaming.

E um dos gêneros que vem conquistando cada vez mais adeptos a cada dia são as docuseries, minisséries curtas baseadas em fatos reais.

Nesse sentido, uma produção nesse estilo acaba de chegar à plataforma e está cativando diversos espectadores.

“Conversas com Assassinos: as fitas do Filho de Sam”: a nova docusérie da Netflix

Trata-se de “Conversas com Assassinos: As Fitas do Filho de Sam”, uma produção em três partes, ideal para assistir em apenas um dia.

“Uma das maiores caçadas humanas da história da Big Apple ganha vida nesta emocionante série em três partes. ‘Conversas com um Assassino: As Fitas do Filho de Sam’ leva o público para dentro da corrida desesperada do Departamento de Polícia de Nova York para rastrear o infame assassino calibre .44 e a mente perturbada de David Berkowitz.”

Conversas com Assassinos: As Fitas do Filho de Sam (Netflix)

Imagens inéditas oferecem um raro vislumbre de sua psique distorcida e revelam o que se passava em sua cabeça enquanto ele desencadeava seu reinado de terror no final da década de 1970. Com depoimentos de policiais, jornalistas e sobreviventes, a série explora como o medo tomou conta das ruas, alimentado por cartas enigmáticas, um frenesi midiático e um assassino que parecia estar em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo.

É assim que a plataforma descreve esta produção dirigida por Joe Berlinger, que o levará para dentro da mente deste notório assassino em série.

Os críticos, por sua vez, aplaudiram a série documental. Jonathon Wilson, do Ready Steady Cut, observou que:

“Ele usa habilmente um formato familiar para examinar não apenas os crimes de David Berkowitz, mas também o contexto cultural em que ocorreram.”

Já Greg Wheeler, do The Review Geek, declarou:

“Um documentário profundamente comovente e perspicaz, essencial para quem deseja conhecer a história completa deste assassino em série.”

Então, se você gosta de minisséries documentais sobre assassinos em série ou quer saber mais sobre esse caso em particular, “Conversas com um Assassino: As Fitas do Filho de Sam” é uma nova alternativa para assistir na Netflix.