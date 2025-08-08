Liam Nesson ficou solteiro por 16 anos após a morte de Natasha Richardson: como ela morreu?

Liam Neeson não é apenas um dos atores mais respeitados de Hollywood, mas também o protagonista de uma das histórias de amor mais comoventes que o mundo do entretenimento já conheceu. Com uma carreira de mais de cinco décadas e filmes icônicos como ‘A Lista de Schindler’, ‘Busca Implacável’ e ‘Star Wars’, Neeson conquistou as telonas com sua intensidade de atuação e presença marcante. No entanto, sua vida pessoal foi marcada por uma tragédia: a morte de sua esposa, Natasha Richardson, em 2009, o deixou devastado e solteiro por 16 anos.

Hoje, o ator de 73 anos volta a ser manchete, não apenas por seu papel na comédia ‘Corra que a Polícia Vem Aí’, mas também por um romance inesperado: sua proximidade com Pamela Anderson, sua colega de elenco no filme, gerou rumores de uma nova história de amor que está comovendo milhares de pessoas.

O acidente que mudou tudo: como Natasha Richardson morreu?

Natasha Richardson e Liam Neeson Foto: vía Getty Images

Neeson e Richardson se conheceram em 1993, enquanto estrelavam a peça Anna Christie, da Broadway. A química entre eles foi imediata e, um ano depois, casaram-se. Juntos, tiveram dois filhos, Michéal e Daniel. Por mais de uma década, eles foram um dos casais mais amados da indústria cinematográfica, com ela estrelando filmes como ‘Operação Cupido’ e ‘A Garota de Manhattan’, enquanto ele consolidava seu status como astro internacional.

Mas, em março de 2009, uma tragédia aconteceu inesperadamente. Natasha, de 45 anos, caiu em uma pista de esqui para iniciantes enquanto esquiava em Mont-Tremblant, Quebec. A princípio, pareceu um ferimento leve, mas horas depois a gravidade foi revelada: ela havia sofrido um hematoma epidural. Ela foi levada a um hospital em Nova York, onde Neeson tomou a dolorosa decisão de retirá-la dos aparelhos que a mantinham viva. “Eu disse a ela que a amava. Que eu não voltaria dessa... Que a traríamos de volta para casa e que todos a veriam”, confessou emocionado em uma entrevista ao programa 60 Minutes.

“A dor vem de repente”: a dor de um homem apaixonado

Após a perda de Natasha, Liam Neeson caiu em profunda depressão. Ele confessou que começou a beber muito, mas nunca no trabalho. “Era muito fácil. Eu ficava em casa, sozinho... e era a minha segunda garrafa”, revelou à GQ. A dor o perseguia nos momentos mais inesperados. “Você pode estar bem, andando pela rua, e de repente ela te atinge no peito. É brutal.”

Nos anos seguintes, suas prioridades foram os filhos e a carreira. Ele filmou mais de 50 filmes desde então e buscou refúgio no trabalho como forma de seguir em frente. Embora tenha tido um breve relacionamento em 2010, nunca mais apareceu publicamente com uma parceira.

Em 2024, ele chegou a dizer que “já estava farto daquela coisa do amor”. Mas tudo mudou este ano.

Pamela Anderson, um novo capítulo para duas almas em recuperação

Liam Neeson Liam Neeson e Pamela Anderson (Instagram)

Durante a turnê promocional de ‘Corra que a Polícia Vem Aí’, a química entre Liam Neeson e Pamela Anderson ficou evidente. Fotos dos dois rindo, abraçados e até mesmo acompanhados dos filhos na estreia levantaram suspeitas de algo mais do que uma amizade profissional. Segundo fontes próximas ao filme, citadas pela People, “é um romance em estágio inicial, sincero, e é claro que eles estão encantados um com o outro”.

Pamela, de 58 anos, também viveu uma vida marcada por dor e escândalo. Ela falou abertamente sobre os abusos que sofreu, seus casamentos fracassados e a exploração de sua privacidade pela mídia. Vê-la hoje com Neeson é, para muitos, um ato de vingança emocional. Duas pessoas feridas se reencontrando em um momento de calma.

Uma história inspiradora: o amor pode renascer

O público reagiu emocionalmente ao possível romance. Mensagens de apoio surgiram nas redes sociais: “Depois de tudo o que passaram, eles merecem ser felizes”, “É lindo ver Liam sorrir novamente”, “O amor verdadeiro nunca morre, mas pode florescer novamente”.

E embora Natasha sempre tenha um lugar sagrado em sua vida, Neeson mostrou que é possível seguir em frente sem esquecer. Com o coração repleto de memórias e a possibilidade de um novo começo, o ator irlandês nos lembra que nunca é tarde para sentir novamente. Porque mesmo depois de 16 anos de luto, a vida — e o amor — encontram um jeito de encontrar um jeito.