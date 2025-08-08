Filmes como ‘Meu ano em Oxford’ e ‘A Lista da Vida’ farão você acreditar em si mesma novamente

Nos últimos meses, a Netflix conseguiu se conectar com seu público por meio de histórias que vão além do entretenimento: ‘Meu Ano em Oxford’ e ‘A Lista da Vida’ se tornaram sucessos que não só conquistam visualizações, mas também proporcionam um impulso emocional muito necessário para muitos. Esses filmes baseados em livros nos convidam a refletir, sonhar e, acima de tudo, a acreditar em nós mesmos novamente quando mais precisamos. Em um catálogo que se concentra cada vez mais em narrativas inspiradoras, esses títulos se destacam como exemplos de como o cinema pode ser um motor de mudança pessoal e amor-próprio.

‘Meu Ano em Oxford’: um romance que convida você a se redescobrir

Meu Ano em Oxford Baseado em um bestseller que tocou milhões, assim é a nova joia romântica da Netflix (Netflix)

Estrelado por Sofia Carson e Corey Mylchreest, ‘Meu Ano em Oxford’ adapta o best-seller de Julia Whelan para contar a história de Anna, uma jovem ambiciosa que viaja para Oxford com um futuro em Wall Street planejado, mas seu encontro com um professor de poesia muda tudo. Mais do que um romance, o filme explora o amor-próprio, o luto e a beleza do imprevisível. Como diz Sofia Carson, é “uma história sobre viver intensamente e a poesia do amor”.

‘A Lista da Vida’: Luto, Reinvenção e Coragem

A Lista da Vida A morte de uma mãe leva sua filha a cumprir os sonhos de sua infância em 'A Lista da Vida' (Netflix)

Também estrelado por Sofia Carson, ‘A Lista da Vida’ narra a jornada de Alex, após a morte de sua mãe, para realizar uma lista de desejos escrita na adolescência. Mais do que uma comédia romântica, é uma exploração profunda do luto, da reinvenção pessoal e do poder do amor em todas as suas formas. Sofia resume: “Alex Rose sou eu, é você, é todos nós... ele se conecta com o sonhador que deixamos para trás.”

Mais filmes para continuar acreditando em si mesma

Continência ao Amor (2022)

Filmes Filmes para você acreditar em si mesma (Netflix)

Um drama romântico dirigido por Elizabeth Allen Rosenbaum que acompanha a história de Luke Morrow, um músico com aspirações frustradas, e Cassie Salazar, uma jovem enfermeira com um passado complicado. Os dois decidem se casar por conveniência para que Cassie possa se qualificar para benefícios militares, já que Luke é membro da Marinha dos Estados Unidos. Apesar das diferenças e segredos, o relacionamento deles floresce em um romance genuíno enquanto enfrentam os desafios da vida militar, seus próprios sonhos e as cicatrizes emocionais que carregam. O filme aborda temas como amor, resiliência e a luta pela identidade em circunstâncias difíceis.

Bagagem de Risco (2022)

Filmes Filmes para você acreditar em si mesma (Netflix)

Uma comédia dramática britânica dirigida por J. Blakeson. A trama acompanha Toni, uma jovem mãe solteira, que recebe a notícia inesperada de uma doença terminal. Com pouco tempo restante, Toni decide embarcar em uma última jornada com o filho em busca da verdadeira felicidade e da reconciliação familiar. O filme explora temas profundos como amor incondicional, maternidade e esperança, mas com um toque leve e emocional que equilibra o drama com momentos de humor e ternura.

Alguém Especial

Alguém Especial SG_041018_D4_0592.ARW (Sarah Shatz/Netflix)

Este filme mostra como Jenny, após um término, encontra força e renovação ao lado de seus amigos. Mais do que uma história de desilusão amorosa, é um lembrete do poder da amizade e da importância de acreditar em si mesmo para seguir em frente. Prepare-se para rir, chorar e se reconectar consigo mesmo.

Para Todos os Garotos que Já Amei

'Para todos os garotos que já amei'. Foto: Reprodução

Uma doce história sobre Lara Jean, uma jovem que enfrenta corajosamente o amor e a adolescência quando suas cartas de amor secretas são inesperadamente reveladas. Um lembrete da importância da autenticidade e da autoconfiança.