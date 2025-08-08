Estão namorando? Sofia Carson e Corey Mylchreest geram rumores, veja o que sabemos sobre os atores

“Meu Ano em Oxford” rapidamente se tornou um dos filmes mais assistidos e comentados da Netflix. A química inegável entre Sofia Carson e Corey Mylchreest fez milhões de espectadores suspirarem com esta história romântica ambientada na prestigiosa Universidade de Oxford. Mas, além das telas, e a vida amorosa desses dois atores? Eles são amantes na vida real ou apenas bons amigos? Aqui está tudo o que sabemos.

A química na tela que gerou rumores

Desde a estreia de “Meu Ano em Oxford”, a interação entre Sofia Carson e Corey Mylchreest tem sido o centro das atenções. Interpretando Anna De La Vega e Jamie Davenport, respectivamente, o casal protagoniza um romance que conquistou o público com sua ternura, cumplicidade e momentos repletos de tensão romântica. No entanto, por mais convincente que o relacionamento deles pareça no filme, a realidade parece ser diferente.

Corey Mylchreest, que tem mantido sua vida pessoal reservada, mencionou em uma entrevista recente que tem uma namorada há algum tempo e prefere manter essa parte de sua vida longe dos olhos do público. Aliás, ele e sua parceira foram vistos em eventos sociais recentes, como Wimbledon 2024, deixando claro que, embora seja dedicado aos seus papéis, na vida real ele mantém seu relacionamento em segredo.

Por sua vez, Sofia Carson também tem sido cautelosa em relação aos seus romances fora das câmeras. Em entrevistas anteriores, ela afirmou que priorizou sua carreira e crescimento pessoal em vez de ter um relacionamento público. Apesar de rumores e especulações, Carson mantém sua vida privada em segredo.

Quem foram os parceiros de Sofia Carson e Corey Mylchreest?

Embora a atriz não tenha confirmado nenhum relacionamento oficial recentemente, ela já esteve envolvida romanticamente com algumas figuras públicas, como Manolo González Vergara (filho de Sofia Vergara) e Nicholas Galitzine, com quem estrelou o filme Purple Hearts. No entanto, nenhum desses relacionamentos foi oficialmente confirmado e, muitas vezes, eram mais uma amizade próxima ou rumores da imprensa.

Quanto a Corey Mylchreest, informações públicas indicam que ele mantém um relacionamento estável com a atriz britânica Hannah Holland, com quem foi visto em diversas ocasiões. Ele compartilhou que é muito seletivo e comprometido com sua vida pessoal, preferindo mantê-la longe do escrutínio público.

O que vem por aí para Sofía e Corey?

Sofía, 31, enfatizou em diversas entrevistas que, embora goste de compartilhar momentos especiais com seus fãs, tomou a decisão consciente de separar sua vida artística da pessoal para proteger seu bem-estar emocional e profissional. Corey, por sua vez, demonstrou maturidade semelhante, valorizando sua privacidade e respeitando sua parceira.

Enquanto “Meu Ano em Oxford” continua a cativar o público com sua mistura de humor, romance e drama, seus protagonistas continuam vivendo suas vidas, mantendo um mistério sobre seu status de relacionamento. Por enquanto, o que está claro é que a química entre eles na tela é pura magia de atuação, e quaisquer rumores sobre um relacionamento real entre eles parecem ser apenas isso: rumores.

Embora os corações de Sofía Carson e Corey Mylchreest batam forte diante das câmeras, na vida real seus caminhos românticos parecem seguir caminhos separados, provando que às vezes o amor verdadeiro só existe na ficção, pelo menos por enquanto.