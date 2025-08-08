“Aceitou Piqué e rejeitou Chris?”: Shakira é criticada por sua última mensagem a Chris Martin

Shakira mais uma vez roubou os holofotes durante sua turnê “Women Don’t Cry Anymore” nos Estados Unidos, mas desta vez não foi apenas por seu talento no palco, mas pela mensagem inesperada que dedicou a Chris Martin, vocalista do Coldplay.

ANÚNCIO

Embora o gesto tenha sido aplaudido por muitos, as redes sociais foram implacáveis, com vários usuários lançando duras críticas, questionando como a cantora aceitou alguém como Gerard Piqué em sua vida amorosa, mas apenas mantém homens como Chris Martin na “friend zone”.

A Inesperada Dedicação de Shakira a Chris Martin

A cantora colombiana transformou cada apresentação de sua turnê em um verdadeiro espetáculo, combinando luzes, coreografia e energia avassaladora. Mas além do show, há algo que os fãs não podem perder de vista: os convidados especiais, entre os quais Chris Martin se destacou recentemente.

A vocalista do Coldplay compareceu ao show de Shakira no SoFi Stadium, em Los Angeles, gerando rumores e todo tipo de reação, especialmente porque ela dedicou algumas palavras muito emocionantes a ele durante o show.

“Obrigada por tentar me consertar”, disse a cantora colombiana antes de cantar “Antología”, referindo-se diretamente a Chris. E não foi só isso: ela também fez uma referência à música “Yellow”, um dos maiores sucessos do Coldplay, afirmando que “hoje minha cor favorita é amarelo”, justamente em resposta ao gesto de Martin alguns dias antes, quando ele dedicou a mesma música a ela em um show do Coldplay em Miami.

Internautas criticam Shakira pelo tratamento dado a Chris Martin

A homenagem a Chris Martin foi vista por muitos como mais um gesto carinhoso entre dois artistas que compartilham uma sólida amizade há anos. No entanto, a internet é implacável, e alguns usuários começaram a comparar essa proximidade com o passado de Shakira e Gerard Piqué.

“Como você aceitou Piqué e o rejeitou.” “Chris é um cavalheiro, e você estava com os piores.” “Você sempre se apaixona por alguém que não te valoriza... e manda os bons para a friend zone”, expressaram os fãs, que não apenas defenderam Chris Martin como “o homem ideal”, mas também criticaram Shakira por ter optado por um relacionamento que terminou em traição e escândalo, assim como o dela com Piqué.

ANÚNCIO

Vale lembrar que Shakira disse abertamente que Chris Martin foi um de seus principais apoiadores após o término com o jogador de futebol, enviando mensagens de incentivo e verificando como ela estava quase diariamente. “Ele foi uma das pessoas que me ajudaram a superar isso”, confessou em entrevista à Rolling Stone.

Shakira não cede à pressão externa

Shakira no Met Gala 2025 Getty Images (Getty Images)

Apesar das críticas, muitos outros saíram em defesa da cantora, lembrando a todos que ninguém tem o direito de julgar com quem ela escolhe ou não construir um relacionamento. Outros fãs destacaram que Shakira está em uma fase em que prioriza sua música, seus filhos e seu bem-estar pessoal.

“Se Shakira quer ficar sozinha, é um direito dela.” “Talvez ela não queira um relacionamento, e tudo bem.” “Não significa não. Mesmo que seja com Chris Martin.”

Além das especulações e fantasias do público sobre um romance entre dois ícones da música, a verdade é que Shakira não deve explicações a ninguém sobre sua vida pessoal. Sua mensagem foi clara: gratidão genuína, sem segundas intenções (ou talvez uma piscadela que só ela e Chris entendam).

LEIA TAMBÉM:

Este filme cru e honesto desmascara o mito do amor perfeito e fará você questionar seus próprios relacionamentos

A série envolvente que quebrou recordes de audiência está deixando a Netflix: brutalmente viciante

A série de maior sucesso da Netflix estreia nova temporada e quebra recordes: é viciante

Por enquanto, Shakira permanece imparável no palco e mais determinada do que nunca em sua resolução de deixar o passado para trás. Porque se ela deixou uma coisa clara em suas últimas músicas e declarações, é que ela parou de chorar por qualquer um... nem mesmo por aqueles que a internet acha que ela deveria amar.