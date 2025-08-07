Em plena gravidez, Vanessa Hudgens é criticada por seu peso, e mostra que é impossível agradar a todos

Vanessa Hudgens é um ícone de uma geração desde que estreou como Gabriella Montez em High School Musical. Sua passagem pelas telas não apenas marcou uma era na cultura pop, mas também a consolidou como uma das atrizes mais versáteis de sua geração. Com papéis que vão desde a doçura da Disney até atuações mais ousadas em filmes como Spring Breakers e Tick, Tick... Boom!, Hudgens provou que sabe se reinventar. E agora, aos 36 anos, ela está escrevendo um novo capítulo: a maternidade.

ANÚNCIO

Uma nova fase de amor e críticas injustas

Vanessa Hudgens Vanessa Hudgens (Instagram)

Em 12 de julho, Vanessa anunciou via Instagram que está esperando seu segundo filho com o marido, o ex-jogador de beisebol Cole Tucker. Ela o fez com um carrossel de imagens mostrando o casal feliz, sorridente e animado. “Segundo round!!!!”, escreveu ela na publicação, enquanto exibia sua barriga de grávida em um look confortável e casual.

A notícia chega apenas um ano após o nascimento de seu primeiro filho, em 3 de julho de 2024, cujo nome e imagem foram mantidos em sigilo. Desde então, a atriz tem mostrado um lado mais intimista, priorizando a família e evitando exposições desnecessárias. Ela chegou a falar em entrevistas sobre como a maternidade transformou seu estilo de vida, optando por um estilo de vida mais simples e acolhedor.

Mas essa decisão de parecer mais natural, sem maquiagem excessiva ou poses perfeitas, não foi bem recebida por todos.

Recentemente, Hudgens foi fotografada empurrando seu bebê no carrinho. Ela usava uma camiseta preta oversized com estampa artística, shorts brancos quase transparentes e tênis. Seu rosto, sem maquiagem visível, exibia uma expressão calma e focada. A cena — uma imagem cotidiana de uma mãe aproveitando o tempo em família —, no entanto, desencadeou uma onda de comentários cruéis nas redes sociais.

“O pior lado da internet”: críticas ao seu físico e aparência

Apesar de irradiar serenidade e conexão com sua nova vida, as redes sociais foram rápidas em apontar suas mudanças físicas. Alguns usuários a atacaram por ter “se deixado levar” ou por “ganhar peso”. Esses comentários eram completamente descabidos e refletem uma demanda desumana imposta a figuras públicas, especialmente mulheres no pós-parto ou grávidas.

As críticas geraram indignação entre fãs e defensores da atriz, que a defenderam, apontando que a maternidade não muda apenas o corpo, mas também as prioridades. Além disso, muitos elogiaram Hudgens por ser autêntica, não tentando se conformar a padrões estéticos irreais em um momento tão vulnerável.

ANÚNCIO

Vanessa Hudgens Vanessa Hudgens em sua segunda gravidez (Instagram)

“Tornar-me mãe foi o capítulo mais difícil, mais exaustivo, mas também incrivelmente gratificante e alegre da minha vida”, escreveu ela em maio passado, por ocasião do Dia das Mães. E essa verdade, tão poderosa quanto humana, parece estar no cerne de tudo o que ela está vivenciando.

LEIA TAMBÉM:

Famosa atriz de ‘The Walking Dead’ morre após ser diagnosticada com tumor

Este é o suspense erótico mexicano mais quente na Netflix - todo mundo está pedindo mais

A “mudança” de maquiagem de Kate Middleton surpreendeu a todos: “ela parece mais jovem agora”

Vanessa Hudgens está longe de ser uma estrela superficial. Sua evolução artística e pessoal confirma isso. E se este episódio deixa algo claro, é que mesmo em meio ao amor e à transformação, o julgamento dos outros permanece implacável. Mas também deixa claro que, com autenticidade e amor-próprio, as mulheres podem continuar a brilhar, mesmo quando outros tentam ofuscar sua luz.